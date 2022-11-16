Власти ХМАО добавят в экипировку для мобилизованных новое снаряжение

17 ноября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Округ закупил зимние берцы и резиновые сапоги для мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО добавят в, так называемый, рюкзак мобилизованного — комплект предметов первой необходимости, который закупает округ для военнослужащих две пары обуви и саперную лопатку. Как сообщила корреспонденту URA.RU уполномоченный по правам человека в ХМАО, мобилизованным выдают зимние берцы и резиновые сапоги. «Аппарат омбудсмена связался с представителем ХМАО в военном гарнизоне Омска. По его словам, от округа мобилизованным югорчанам дополнительно к рюкзакам выдается один комплект зимней обуви и один комплект резиновых сапог. Также выдается саперная лопатка», — прокомментировала Стребкова. Вопрос обеспечения военнослужащих, находящихся на переподготовке, теплой одеждой и вещами держат на контроле омбудсмена. Стребкова поддерживает связь с представителями округа во всех гарнизонах Центрального военного округа. По ее словам, представитель ХМАО в учебном гарнизоне Омска сообщил, что зимнюю форму одежды мобилизованные получали сразу же, вместе с летней, но берцы бойцам выдавались одни — демисезонные. Ранее URA.RU писало о предстоящей мобилизованным из ХМАО дополнительной подготовке по современному вооружению. Об этом сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, а министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения СВО.

Власти ХМАО добавят в, так называемый, рюкзак мобилизованного — комплект предметов первой необходимости, который закупает округ для военнослужащих две пары обуви и саперную лопатку. Как сообщила корреспонденту URA.RU уполномоченный по правам человека в ХМАО, мобилизованным выдают зимние берцы и резиновые сапоги. «Аппарат омбудсмена связался с представителем ХМАО в военном гарнизоне Омска. По его словам, от округа мобилизованным югорчанам дополнительно к рюкзакам выдается один комплект зимней обуви и один комплект резиновых сапог. Также выдается саперная лопатка», — прокомментировала Стребкова. Вопрос обеспечения военнослужащих, находящихся на переподготовке, теплой одеждой и вещами держат на контроле омбудсмена. Стребкова поддерживает связь с представителями округа во всех гарнизонах Центрального военного округа. По ее словам, представитель ХМАО в учебном гарнизоне Омска сообщил, что зимнюю форму одежды мобилизованные получали сразу же, вместе с летней, но берцы бойцам выдавались одни — демисезонные. Ранее URA.RU писало о предстоящей мобилизованным из ХМАО дополнительной подготовке по современному вооружению. Об этом сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, а министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения СВО.