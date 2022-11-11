Мэр из ХМАО призвала не травить женщину, избившую своего ребенка

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Наталья Гулина призвала жителей не устраивать травлю женщины Фото:

Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина призвала жителей отказаться от травли женщины, которая избила своего ребенка. Об этом глава написала в своем telegram-канале.

«Прошу вас не опускаться до оскорблений и не устраивать публичное „линчевание“. Жители, не волнуйтесь, в рамках действующего законодательства виновница понесет наказание», — написала Гулина.

Ранее URA.RU писало, что из-за видеозаписи с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в соцсетях. Женщине также понадобилась помощь психологов.

Видео, на котором жительница ХМАО бьет и кричит на свою дочь попало в социальные сети. Следственный комитет и полиция проводят по данному факту проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.

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Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина призвала жителей отказаться от травли женщины, которая избила своего ребенка. Об этом глава написала в своем telegram-канале. «Прошу вас не опускаться до оскорблений и не устраивать публичное „линчевание“. Жители, не волнуйтесь, в рамках действующего законодательства виновница понесет наказание», — написала Гулина. Ранее URA.RU писало, что из-за видеозаписи с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в соцсетях. Женщине также понадобилась помощь психологов. Видео, на котором жительница ХМАО бьет и кричит на свою дочь попало в социальные сети. Следственный комитет и полиция проводят по данному факту проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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