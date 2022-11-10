10 ноября 2022

Матери двоих детей из ХМАО грозит уголовка за регулярное избиение малолетнего ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, ребенок, мама с ребенком, зима, мать и дитя, детская коляска, декретный отпуск
В соцсетях появилось видео с жительницей Радужного, избивающей ребенка Фото:

Силовики начали проверку в отношении жительницы из Радужного, избивавшей малолетнего ребенка. Видео, где женщина кричит на своего ребенка в детской коляске и бьет по голове попало в социальные сети.

«В отношении началась проверка. По своей линии начала проверку и комиссия по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос, к какой ответственности она будет привлечена: к административной или уголовной», — сказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

И добавили, что сейчас идет опрос свидетелей. Если будут установлены и другие факты подобного отношения к ребенку, то женщине грозит уголовное наказание по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», наказание за которое варьируется от денежного штрафа до тюремного срока до трех лет. «Если факты не подтвердятся, то ей грозит административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — заключили в полиции. В СУ СК по ХМАО также рассказали, что организовали проверку по данному видео.

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Силовики начали проверку в отношении жительницы из Радужного, избивавшей малолетнего ребенка. Видео, где женщина кричит на своего ребенка в детской коляске и бьет по голове попало в социальные сети. «В отношении началась проверка. По своей линии начала проверку и комиссия по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос, к какой ответственности она будет привлечена: к административной или уголовной», — сказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. И добавили, что сейчас идет опрос свидетелей. Если будут установлены и другие факты подобного отношения к ребенку, то женщине грозит уголовное наказание по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», наказание за которое варьируется от денежного штрафа до тюремного срока до трех лет. «Если факты не подтвердятся, то ей грозит административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — заключили в полиции. В СУ СК по ХМАО также рассказали, что организовали проверку по данному видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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