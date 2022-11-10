Матери двоих детей из ХМАО грозит уголовка за регулярное избиение малолетнего ребенка. Видео

11 ноября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

В соцсетях появилось видео с жительницей Радужного, избивающей ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики начали проверку в отношении жительницы из Радужного, избивавшей малолетнего ребенка. Видео, где женщина кричит на своего ребенка в детской коляске и бьет по голове попало в социальные сети. «В отношении началась проверка. По своей линии начала проверку и комиссия по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос, к какой ответственности она будет привлечена: к административной или уголовной», — сказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. И добавили, что сейчас идет опрос свидетелей. Если будут установлены и другие факты подобного отношения к ребенку, то женщине грозит уголовное наказание по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», наказание за которое варьируется от денежного штрафа до тюремного срока до трех лет. «Если факты не подтвердятся, то ей грозит административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — заключили в полиции. В СУ СК по ХМАО также рассказали, что организовали проверку по данному видео.

Силовики начали проверку в отношении жительницы из Радужного, избивавшей малолетнего ребенка. Видео, где женщина кричит на своего ребенка в детской коляске и бьет по голове попало в социальные сети. «В отношении началась проверка. По своей линии начала проверку и комиссия по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос, к какой ответственности она будет привлечена: к административной или уголовной», — сказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. И добавили, что сейчас идет опрос свидетелей. Если будут установлены и другие факты подобного отношения к ребенку, то женщине грозит уголовное наказание по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», наказание за которое варьируется от денежного штрафа до тюремного срока до трех лет. «Если факты не подтвердятся, то ей грозит административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — заключили в полиции. В СУ СК по ХМАО также рассказали, что организовали проверку по данному видео.