Женщине из ХМАО, бившей своего ребенка, понадобилась помощь психолога

Елена Береговых из Радужного, попавшая на видео во время избиения своей дочери, работает с психологом. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова.
«Самое главное сейчас, что ребенку не нанесен тяжелый вред здоровью. Специалисты, которые работают с мамой, усматривают некую психологическую составляющую в ее действиях. Как меня уверили службы, раньше она характеризовалась положительно. Все меры, которые положено принять в этой ситуации — были приняты», — сказала Низамова.
Заместитель главы Радужного Наталия Мещерякова в разговоре с журналистом агентства добавила, что на данный момент с женщиной работают психологи. «Она одна воспитывает детей, но ранее не попадала в поле зрения органов опеки. Объясняя причину, сказала, что что-то накипело у нее», — сказала Мещерякова.
Ранее URA.RU писало, что видео, на котором Береговых бьет и кричит на свою малолетнюю дочь попало в социальные сети. По факту случившегося полиция и следственный комитет организовали проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.
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