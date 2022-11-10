Женщине из ХМАО, бившей своего ребенка, понадобилась помощь психолога

11 ноября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Жительнице Радужного, избивавшей ребенка, понадобилась помощь специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Елена Береговых из Радужного, попавшая на видео во время избиения своей дочери, работает с психологом. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова. «Самое главное сейчас, что ребенку не нанесен тяжелый вред здоровью. Специалисты, которые работают с мамой, усматривают некую психологическую составляющую в ее действиях. Как меня уверили службы, раньше она характеризовалась положительно. Все меры, которые положено принять в этой ситуации — были приняты», — сказала Низамова. Заместитель главы Радужного Наталия Мещерякова в разговоре с журналистом агентства добавила, что на данный момент с женщиной работают психологи. «Она одна воспитывает детей, но ранее не попадала в поле зрения органов опеки. Объясняя причину, сказала, что что-то накипело у нее», — сказала Мещерякова. Ранее URA.RU писало, что видео, на котором Береговых бьет и кричит на свою малолетнюю дочь попало в социальные сети. По факту случившегося полиция и следственный комитет организовали проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.

Елена Береговых из Радужного, попавшая на видео во время избиения своей дочери, работает с психологом. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова. «Самое главное сейчас, что ребенку не нанесен тяжелый вред здоровью. Специалисты, которые работают с мамой, усматривают некую психологическую составляющую в ее действиях. Как меня уверили службы, раньше она характеризовалась положительно. Все меры, которые положено принять в этой ситуации — были приняты», — сказала Низамова. Заместитель главы Радужного Наталия Мещерякова в разговоре с журналистом агентства добавила, что на данный момент с женщиной работают психологи. «Она одна воспитывает детей, но ранее не попадала в поле зрения органов опеки. Объясняя причину, сказала, что что-то накипело у нее», — сказала Мещерякова. Ранее URA.RU писало, что видео, на котором Береговых бьет и кричит на свою малолетнюю дочь попало в социальные сети. По факту случившегося полиция и следственный комитет организовали проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.