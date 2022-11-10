10 ноября 2022

Жительницу ХМАО, бившую своего ребенка, затравили в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Бившую дочь жительницу ХМАО затравили в соцсетях Фото:

Из-за видео с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Радужного Наталия Мещерякова.

«Она сейчас в тяжелом состоянии из-за того, что в социальных сетях на нее началась травля, она плачет. Поэтому мы с ней работаем, она идет на контакт. С детьми также работаем, они активные и дружелюбные, мамы не боятся. Наши специалисты ежедневно их посещают», — сказала Мещерякова.

Ранее URA.RU писало, что Береговых из-за сложившейся ситуации понадобилась помощь психологов. Видео, на котором женщина бьет и кричит на свою дочь попало в социальные сети. По факту случившегося полиция и следственный комитет организовали проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.

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Из-за видео с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Радужного Наталия Мещерякова. «Она сейчас в тяжелом состоянии из-за того, что в социальных сетях на нее началась травля, она плачет. Поэтому мы с ней работаем, она идет на контакт. С детьми также работаем, они активные и дружелюбные, мамы не боятся. Наши специалисты ежедневно их посещают», — сказала Мещерякова. Ранее URA.RU писало, что Береговых из-за сложившейся ситуации понадобилась помощь психологов. Видео, на котором женщина бьет и кричит на свою дочь попало в социальные сети. По факту случившегося полиция и следственный комитет организовали проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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