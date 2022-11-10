Жительницу ХМАО, бившую своего ребенка, затравили в соцсетях

11 ноября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Бившую дочь жительницу ХМАО затравили в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за видео с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Радужного Наталия Мещерякова. «Она сейчас в тяжелом состоянии из-за того, что в социальных сетях на нее началась травля, она плачет. Поэтому мы с ней работаем, она идет на контакт. С детьми также работаем, они активные и дружелюбные, мамы не боятся. Наши специалисты ежедневно их посещают», — сказала Мещерякова. Ранее URA.RU писало, что Береговых из-за сложившейся ситуации понадобилась помощь психологов. Видео, на котором женщина бьет и кричит на свою дочь попало в социальные сети. По факту случившегося полиция и следственный комитет организовали проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.

Из-за видео с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Радужного Наталия Мещерякова. «Она сейчас в тяжелом состоянии из-за того, что в социальных сетях на нее началась травля, она плачет. Поэтому мы с ней работаем, она идет на контакт. С детьми также работаем, они активные и дружелюбные, мамы не боятся. Наши специалисты ежедневно их посещают», — сказала Мещерякова. Ранее URA.RU писало, что Береговых из-за сложившейся ситуации понадобилась помощь психологов. Видео, на котором женщина бьет и кричит на свою дочь попало в социальные сети. По факту случившегося полиция и следственный комитет организовали проверку. Если подтвердятся факты регулярных побоев, то женщине грозит уголовное наказание.