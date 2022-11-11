Reuters: страны ЕС пригрозили заблокировать шаги по смягчению энергокризиса

12 ноября 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Четыре страны ЕС пригрозили заблокировать шаги по смягчению энергокризиса из-за отсутствия планов детально обсудить цены на газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать шаги по смягчению энергокризиса из-за того, что на встрече совета министров энергетики стран ЕС не планируется детальное обсуждение цен на газ. Об этом сообщает издание Reuters. «Четыре страны Евросоюза — Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать „новые шаги ЕС по смягчению острого энергетического кризиса“, поскольку они недовольны тем, что ограничение цен на газ не входит в число детальных предложений», — сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Встреча должна пройти 24 ноября. При этом отмечается, что четыре страны самостоятельно не смогут заблокировать шаги по смягчению энергокризиса. Однако такая возможность остается, если к их предложению подключится большинство стран ЕС, которые на протяжении нескольких месяцев собираются ввести лимит на газ. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания разработала чрезвычайный план по борьбе с энергокризисом, позволяющий пережить поставки продовольствия и воды, транспорта и связи. Также агентство рассказывало, что Германия не смогла найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса.

Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать шаги по смягчению энергокризиса из-за того, что на встрече совета министров энергетики стран ЕС не планируется детальное обсуждение цен на газ. Об этом сообщает издание Reuters. «Четыре страны Евросоюза — Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили заблокировать „новые шаги ЕС по смягчению острого энергетического кризиса“, поскольку они недовольны тем, что ограничение цен на газ не входит в число детальных предложений», — сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Встреча должна пройти 24 ноября. При этом отмечается, что четыре страны самостоятельно не смогут заблокировать шаги по смягчению энергокризиса. Однако такая возможность остается, если к их предложению подключится большинство стран ЕС, которые на протяжении нескольких месяцев собираются ввести лимит на газ. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания разработала чрезвычайный план по борьбе с энергокризисом, позволяющий пережить поставки продовольствия и воды, транспорта и связи. Также агентство рассказывало, что Германия не смогла найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса.