Премьер Украины оценил затраты на восстановление украинской энергоструктуры

Восстановление энергетической инфраструктуры Киева, которая оказалась повреждена в результате действий ВС РФ, обойдется в 203 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 миллиардов гривен (68 миллионов долларов — прим. ред. URA.RU). На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии следует направить около 5 миллиардов гривен (135 миллионов долларов — прим. ред. URA.RU)», — доложил Шмыгаль на заседании правительства. Запись собрания опубликована в telegram-канале Шмыгаля.
Он подчеркнул, что из-за повреждения энергоструктур на Украине происходят отключения электроэнергии. По словам Шмыгаля, они будут продолжаться.
Украинские военные 8 октября частично разрушили Крымский мост. После этого РФ начала массированные атаки по инфраструктуре страны, в том числе и по Киеву. В ходе ударов были повреждены ТЭЦ. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан, что муниципалитет может остаться без отопления, воды и света. В офисе президента Украины Владимира Зеленского говорили, что веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории страны.
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Восстановление энергетической инфраструктуры Киева, которая оказалась повреждена в результате действий ВС РФ, обойдется в 203 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 миллиардов гривен (68 миллионов долларов — прим. ред. URA.RU). На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии следует направить около 5 миллиардов гривен (135 миллионов долларов — прим. ред. URA.RU)», — доложил Шмыгаль на заседании правительства. Запись собрания опубликована в telegram-канале Шмыгаля. Он подчеркнул, что из-за повреждения энергоструктур на Украине происходят отключения электроэнергии. По словам Шмыгаля, они будут продолжаться. Украинские военные 8 октября частично разрушили Крымский мост. После этого РФ начала массированные атаки по инфраструктуре страны, в том числе и по Киеву. В ходе ударов были повреждены ТЭЦ. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан, что муниципалитет может остаться без отопления, воды и света. В офисе президента Украины Владимира Зеленского говорили, что веерные отключения электроэнергии могут в ближайшее время произойти на всей территории страны.