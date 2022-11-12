Военкоры показали технику НАТО, двигающуюся к Херсону

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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
Колонна бронетехники НАТО замечена в Херсонской области Фото:
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На Херсонском направлении замечено массовое передвижение бронетехники НАТО. Видео с колоннами техниик опубликовано в telegram-канале «Военкоры Русской весны».

На кадрах заметны американские противоракетные комплексы TOW на базе HMMWV. Помимо этого, отчетливо видна колонна десантно-штурмовых войск на британских бронеавтомобилях Wolfhound.

Ранее гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что с приходом дождей, снега и отрицательных температур западная военная техника и наемники будут испытывать проблемы. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что штучные поставки вооружения позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях, сообщает Pravda.Ru.

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На Херсонском направлении замечено массовое передвижение бронетехники НАТО. Видео с колоннами техниик опубликовано в telegram-канале «Военкоры Русской весны». На кадрах заметны американские противоракетные комплексы TOW на базе HMMWV. Помимо этого, отчетливо видна колонна десантно-штурмовых войск на британских бронеавтомобилях Wolfhound. Ранее гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что с приходом дождей, снега и отрицательных температур западная военная техника и наемники будут испытывать проблемы. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что штучные поставки вооружения позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях, сообщает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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