США надеются на переговоры между Россией и Украиной и завершение конфликта совместным соглашением. Об это заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит.
«Будем надеяться, что переговоры между Россией и Украиной когда-нибудь состоятся», — цитирует Смит газета Corriere della Sera. Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее заявлял, что этот конфликт необходимо завершить каким-то соглашением. Составление условий этого соглашения — это полная обязанность президента Украины Владимира Зеленского.
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США надеются на переговоры между Россией и Украиной и завершение конфликта совместным соглашением. Об это заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. «Будем надеяться, что переговоры между Россией и Украиной когда-нибудь состоятся», — цитирует Смит газета Corriere della Sera. Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее заявлял, что этот конфликт необходимо завершить каким-то соглашением. Составление условий этого соглашения — это полная обязанность президента Украины Владимира Зеленского. Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что сроки начала переговоров между Украиной и Россией зависят от действий западных стран. Иностранным СМИ стало известно, что власти США с лета хотят возобновить контакты с Россией, передает агентство Nation News. Бизнесмен Евгений Пригожин назвал одним из условий начала переговоров с Украиной принесенные извинения со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, сообщают «Дни.ру».