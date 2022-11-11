11 ноября 2022

Непогода не помешала проведению крестного хода в Кургане. Фоторепортаж

Больше сотни курганцев приняли участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского
© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход. Курган
Шествие началось у Александро-Невского кафедрального собора Фото:

Холодный моросящий дождь не помешал жителям Курганской области принять участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского. На месте событий побывал корреспондент агентства URA.RU.

«На крестный ход жители региона стали собираться заблаговременно до начала шествия. У многих в руках зонты, другие надели дождевики. Людей больше ста», — пояснил корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что сенатор от Курганской области Сергей Муратов выразил благодарность митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в регионе. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Кургане из-за проведения крестного хода ограничат движение транспорта.

Крестный ход. Курган
Священнослужители наравне с прихожанами принимают участие в шествии
Фото:
Крестный ход. Курган
Безопасности уделили повышенное внимание
Фото:
Крестный ход. Курган
Из-за крестного хода в Кургане перекрыли часть улиц
Фото:
Крестный ход. Курган
Жители Курганской области принимают участие в шествии
Фото:
Крестный ход. Курган
На пути следования колонны попадались большие лужи
Фото:
Крестный ход. Курган
Крестный ход в Кургане проводился в субботу 12 ноября
Фото:
Крестный ход. Курган
В шествии принимали участие представители разных слоев общества
Фото:
Крестный ход. Курган
Завершился крестный ход у Троицкого собора
Фото:

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Холодный моросящий дождь не помешал жителям Курганской области принять участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского. На месте событий побывал корреспондент агентства URA.RU. «На крестный ход жители региона стали собираться заблаговременно до начала шествия. У многих в руках зонты, другие надели дождевики. Людей больше ста», — пояснил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что сенатор от Курганской области Сергей Муратов выразил благодарность митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в регионе. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Кургане из-за проведения крестного хода ограничат движение транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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