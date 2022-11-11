Холодный моросящий дождь не помешал жителям Курганской области принять участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского. На месте событий побывал корреспондент агентства URA.RU.
«На крестный ход жители региона стали собираться заблаговременно до начала шествия. У многих в руках зонты, другие надели дождевики. Людей больше ста», — пояснил корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало, что сенатор от Курганской области Сергей Муратов выразил благодарность митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в регионе. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Кургане из-за проведения крестного хода ограничат движение транспорта.
Священнослужители наравне с прихожанами принимают участие в шествии
Холодный моросящий дождь не помешал жителям Курганской области принять участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского. На месте событий побывал корреспондент агентства URA.RU. «На крестный ход жители региона стали собираться заблаговременно до начала шествия. У многих в руках зонты, другие надели дождевики. Людей больше ста», — пояснил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что сенатор от Курганской области Сергей Муратов выразил благодарность митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в регионе. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Кургане из-за проведения крестного хода ограничат движение транспорта.