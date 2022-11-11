Непогода не помешала проведению крестного хода в Кургане. Фоторепортаж

Больше сотни курганцев приняли участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского

12 ноября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Шествие началось у Александро-Невского кафедрального собора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Холодный моросящий дождь не помешал жителям Курганской области принять участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского. На месте событий побывал корреспондент агентства URA.RU. «На крестный ход жители региона стали собираться заблаговременно до начала шествия. У многих в руках зонты, другие надели дождевики. Людей больше ста», — пояснил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что сенатор от Курганской области Сергей Муратов выразил благодарность митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в регионе. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Кургане из-за проведения крестного хода ограничат движение транспорта. Священнослужители наравне с прихожанами принимают участие в шествии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Безопасности уделили повышенное внимание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за крестного хода в Кургане перекрыли часть улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области принимают участие в шествии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пути следования колонны попадались большие лужи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крестный ход в Кургане проводился в субботу 12 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В шествии принимали участие представители разных слоев общества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завершился крестный ход у Троицкого собора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Холодный моросящий дождь не помешал жителям Курганской области принять участие в крестном ходе с мощами преподобного Сергия Радонежского. На месте событий побывал корреспондент агентства URA.RU. «На крестный ход жители региона стали собираться заблаговременно до начала шествия. У многих в руках зонты, другие надели дождевики. Людей больше ста», — пояснил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что сенатор от Курганской области Сергей Муратов выразил благодарность митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в регионе. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Кургане из-за проведения крестного хода ограничат движение транспорта.