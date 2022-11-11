Российская балерина Анастасия Волочкова на встрече со своими поклонниками в торговом центре Veer Mall назвала Екатеринбург городом, где живут душевные люди. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Я очень люблю Екатеринбург! [В последний раз] я была, не скрою, четыре года назад. Здесь проходили множество моих концертных программ. Здесь живут очень хорошие люди, настоящие и искренние. Я люблю людей, которые отличаются душевностью, — цитирует Волочкову журналист.
Анастасия Волочкова приехала в Екатеринбург, чтобы принять участие в Неделе моды, которое проходит в городе с 7 по 13 ноября в 17-й раз. Светская дива стала моделью на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова, который представил горожанам свой бренд MD MAKHMUDOV DJEMAL. Также Волочкова исполнила песню «Одна я выпила тебя до дна» поэта и композитора Алексея Малахова.
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