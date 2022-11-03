Анастасия Волочкова станет звездной гостьей Недели моды в Екатеринбурге

04 ноября 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Известная балерина примет участие на Неделе моды в качестве модели Фото: Василий Колотилов © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова выступит в качестве модели на Недели моды в Екатеринбурге, которая пройдет на двух площадках с 8 по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Анастасия Волочкова примет участие в показах на Неделе моды в Екатеринбурге. Она станет специальной гостьей проекта и будет участвовать в качестве звездной модели», — говорится в сообщении. Волочкова прилетит в Екатеринбург уже на следующей неделе. Она примет участие в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова. Показ состоится 11 ноября в 19:00 в креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16. На следующий день именитая танцовщица проведет пресс-конференцию для СМИ и автограф-сессию. Неделя моды пройдет на Горького, 4А и Вайнера, 16. Более 50 российских дизайнеров и брендов из Москвы и уральской столицы представят свои новые коллекции. Показы разделены на несколько категорий: «День женской моды», «Профи», «Дебют» и «Детское».

Российская балерина Анастасия Волочкова выступит в качестве модели на Недели моды в Екатеринбурге, которая пройдет на двух площадках с 8 по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Анастасия Волочкова примет участие в показах на Неделе моды в Екатеринбурге. Она станет специальной гостьей проекта и будет участвовать в качестве звездной модели», — говорится в сообщении. Волочкова прилетит в Екатеринбург уже на следующей неделе. Она примет участие в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова. Показ состоится 11 ноября в 19:00 в креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16. На следующий день именитая танцовщица проведет пресс-конференцию для СМИ и автограф-сессию. Неделя моды пройдет на Горького, 4А и Вайнера, 16. Более 50 российских дизайнеров и брендов из Москвы и уральской столицы представят свои новые коллекции. Показы разделены на несколько категорий: «День женской моды», «Профи», «Дебют» и «Детское».