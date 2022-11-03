03 ноября 2022

Анастасия Волочкова станет звездной гостьей Недели моды в Екатеринбурге

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Известная балерина примет участие на Неделе моды в качестве модели Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова выступит в качестве модели на Недели моды в Екатеринбурге, которая пройдет на двух площадках с 8 по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Анастасия Волочкова примет участие в показах на Неделе моды в Екатеринбурге. Она станет специальной гостьей проекта и будет участвовать в качестве звездной модели», — говорится в сообщении.

Волочкова прилетит в Екатеринбург уже на следующей неделе. Она примет участие в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова. Показ состоится 11 ноября в 19:00 в креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16. На следующий день именитая танцовщица проведет пресс-конференцию для СМИ и автограф-сессию.

Неделя моды пройдет на Горького, 4А и Вайнера, 16. Более 50 российских дизайнеров и брендов из Москвы и уральской столицы представят свои новые коллекции. Показы разделены на несколько категорий: «День женской моды», «Профи», «Дебют» и «Детское».

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Российская балерина Анастасия Волочкова выступит в качестве модели на Недели моды в Екатеринбурге, которая пройдет на двух площадках с 8 по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Анастасия Волочкова примет участие в показах на Неделе моды в Екатеринбурге. Она станет специальной гостьей проекта и будет участвовать в качестве звездной модели», — говорится в сообщении. Волочкова прилетит в Екатеринбург уже на следующей неделе. Она примет участие в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова. Показ состоится 11 ноября в 19:00 в креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16. На следующий день именитая танцовщица проведет пресс-конференцию для СМИ и автограф-сессию. Неделя моды пройдет на Горького, 4А и Вайнера, 16. Более 50 российских дизайнеров и брендов из Москвы и уральской столицы представят свои новые коллекции. Показы разделены на несколько категорий: «День женской моды», «Профи», «Дебют» и «Детское».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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