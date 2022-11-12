Рогов раскрыл количество украинский военных под Херсоном

Рогов: Украина готова перебросить 40 тысяч военных с херсонского направления на другие
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Киев может перекинуть около 40 тысяч военных с Херсона, заявил Владимир Рогов Фото:
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Киев может перекинуть около 40 тысяч военных с херсонского направления на другие. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если говорить о херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление», — сообщил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он добавил, что Запорожье для Украины является приоритетным, так как это мечта президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом президент хочет выйти к Бердянску.

Ранее капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов заявил, что Украина стянула к Херсону, где складывается очень непростая ситуация, до 80 тысяч военных, а также современные танки и гаубицы иностранного производства. Также Рогов заявил, что в военных действиях на запорожском направлении принимают участие наемники из более чем 40 стран.

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Киев может перекинуть около 40 тысяч военных с херсонского направления на другие. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Если говорить о херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление», — сообщил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он добавил, что Запорожье для Украины является приоритетным, так как это мечта президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом президент хочет выйти к Бердянску. Ранее капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов заявил, что Украина стянула к Херсону, где складывается очень непростая ситуация, до 80 тысяч военных, а также современные танки и гаубицы иностранного производства. Также Рогов заявил, что в военных действиях на запорожском направлении принимают участие наемники из более чем 40 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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