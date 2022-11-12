Рогов: на запорожском направлении воюют наемники из 40 стран

Наемники из более чем 40 стран принимают участие в боевых действиях на запорожском направлении, заявил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В военных действиях на запорожском направлении принимают участие наемники из более чем 40 стран. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Количество стран принимающих участие в боевых действиях растет. Неделю назад подтверждено было 34 страны, но на данный момент число составляет свыше 40 стран, откуда представлены наемники», — передает ТАСС слова Рогова. Он добавил, что среди наемников были также замечены граждане Франции, Японии, Канады и Австралии.
Ранее Рогов сообщил о переброске на запорожское направление около семи тысяч бойцов ВСУ. По его словам, они прошли курс обучения на западных полигонах. Также Рогов заявлял, что на запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников.
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