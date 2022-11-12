Власти Каховского района Херсонщины покинули левый берег Днепра

Власти Каховского района (Херсонская область) перемещаются на левый берег Днепра из-за сохраняющейся опасности. Об этом сообщил глава ВГА района Павел Филипчук.
«Сегодня администрация является объектом номер один для атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы, как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», — сообщил Филипчук. Заявление опубликовано в telegram-канале администрации Каховского района.
По его словам, на территории, где находится администрация, могут быть развернуты боевые действия. Он призвал мирных жителей эвакуироваться из-за ухудшения условий жизни в Каховском районе. Филипчук отметил, что закрываются аптеки, магазины и другие объекты жизненной необходимости. Граждан будут перевозить в Туапсе, там им предоставят жилье, питание, возможность получить материальную помощь и жилищный сертификат на покупку недвижимости.
Херсонская область в ходе спецоперации на Украине вошла в состав России. В регионе складывалась тяжелая ситуация. Жителей Херсона эвакуировали. В результате командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение вывести войска из Херсона, чтобы занять оборону на левом берегу Днепра.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
Власти Каховского района (Херсонская область) перемещаются на левый берег Днепра из-за сохраняющейся опасности. Об этом сообщил глава ВГА района Павел Филипчук. «Сегодня администрация является объектом номер один для атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы, как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», — сообщил Филипчук. Заявление опубликовано в telegram-канале администрации Каховского района. По его словам, на территории, где находится администрация, могут быть развернуты боевые действия. Он призвал мирных жителей эвакуироваться из-за ухудшения условий жизни в Каховском районе. Филипчук отметил, что закрываются аптеки, магазины и другие объекты жизненной необходимости. Граждан будут перевозить в Туапсе, там им предоставят жилье, питание, возможность получить материальную помощь и жилищный сертификат на покупку недвижимости. Херсонская область в ходе спецоперации на Украине вошла в состав России. В регионе складывалась тяжелая ситуация. Жителей Херсона эвакуировали. В результате командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение вывести войска из Херсона, чтобы занять оборону на левом берегу Днепра.