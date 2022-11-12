Студент из ЯНАО победил на международном чемпионате в команде Роскосмоса. Фото

13 ноября 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

В составе команды Роскосмос надымский студент стал победителем чемпионата «Хайтек» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студент из Надыма (ЯМАО) Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек» в составе команды корпорации «Роскосмос». Об этом сообщается на официальном telegram-канале Департамента образования ЯНАО. «Студент Надымского профессионального колледжа Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате Хайтек в компетенции „Охрана труда“. Давид выступал в составе команды госкорпорации „Роскосмос“, которая участвовала сразу во всех компетенциях», — говорится в новости. IX Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходил в Екатеринбурге. Свои силы испытали более тысячи российских и иностранных участников из России, Беларуси, Бразилии, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии, Узбекистана, Гана и ЮАР. Рекордсменами «Хайтека» в этом году стали конкурсанты из Роскосмоса. Ранее URA.RU сообщало, что команда Группы «Синара» примет участие в IX Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Чемпионат завершился в «Екатеринбург-ЭКСПО» 11 ноября. Давид Гавриленко из Надыма стал победителем международного чемпионата telegram-канал Департамента образования ЯНАО

Студент из Надыма (ЯМАО) Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек» в составе команды корпорации «Роскосмос». Об этом сообщается на официальном telegram-канале Департамента образования ЯНАО. «Студент Надымского профессионального колледжа Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате Хайтек в компетенции „Охрана труда“. Давид выступал в составе команды госкорпорации „Роскосмос“, которая участвовала сразу во всех компетенциях», — говорится в новости. IX Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходил в Екатеринбурге. Свои силы испытали более тысячи российских и иностранных участников из России, Беларуси, Бразилии, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии, Узбекистана, Гана и ЮАР. Рекордсменами «Хайтека» в этом году стали конкурсанты из Роскосмоса. Ранее URA.RU сообщало, что команда Группы «Синара» примет участие в IX Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Чемпионат завершился в «Екатеринбург-ЭКСПО» 11 ноября.