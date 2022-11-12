12 ноября 2022

Студент из ЯНАО победил на международном чемпионате в команде Роскосмоса. Фото

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, Роскосмос
В составе команды Роскосмос надымский студент стал победителем чемпионата «Хайтек» Фото:

Студент из Надыма (ЯМАО) Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек» в составе команды корпорации «Роскосмос». Об этом сообщается на официальном telegram-канале Департамента образования ЯНАО.

«Студент Надымского профессионального колледжа Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате Хайтек в компетенции „Охрана труда“. Давид выступал в составе команды госкорпорации „Роскосмос“, которая участвовала сразу во всех компетенциях», — говорится в новости.

IX Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходил в Екатеринбурге. Свои силы испытали более тысячи российских и иностранных участников из России, Беларуси, Бразилии, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии, Узбекистана, Гана и ЮАР. Рекордсменами «Хайтека» в этом году стали конкурсанты из Роскосмоса.

Ранее URA.RU сообщало, что команда Группы «Синара» примет участие в IX Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Чемпионат завершился в «Екатеринбург-ЭКСПО» 11 ноября.

Давид Гавриленко из Надыма стал победителем международного чемпионата

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Студент из Надыма (ЯМАО) Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек» в составе команды корпорации «Роскосмос». Об этом сообщается на официальном telegram-канале Департамента образования ЯНАО. «Студент Надымского профессионального колледжа Давид Гавриленко победил на Международном чемпионате Хайтек в компетенции „Охрана труда“. Давид выступал в составе команды госкорпорации „Роскосмос“, которая участвовала сразу во всех компетенциях», — говорится в новости. IX Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходил в Екатеринбурге. Свои силы испытали более тысячи российских и иностранных участников из России, Беларуси, Бразилии, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии, Узбекистана, Гана и ЮАР. Рекордсменами «Хайтека» в этом году стали конкурсанты из Роскосмоса. Ранее URA.RU сообщало, что команда Группы «Синара» примет участие в IX Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Чемпионат завершился в «Екатеринбург-ЭКСПО» 11 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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