NYT заявила о смене тактики ВСУ с наступлением зимы

13 ноября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

ВСУ развернет компанию по нанесению ударов на территории России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ зимой может поменять свою тактику ведения боев и начать наносить удары на территориях, которые принадлежат России. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Зимой Украина может развернуть скрытую кампанию, призванную показать, что она может нанести удар даже на территории России», — говорится в материале газеты. Авторы материала рассказали, что представителям администрации президента США Джо Байдена важно использовать зимнее затишье на полях боев с целью восстановления оборонительного и наступательного потенциала украинской армии. Военные аналитики поделились с газетой мыслями, что во время зимней паузы обе стороны проведут переподготовку войск к последующему наступлению в феврале. Ранее герой РФ, заслуженный военный штурман РФ Владимир Богодухов заявил, что ВСУ в Херсонской области использует тактику «выжженой земли». Используя такую тактику, руководство Украины показывает, что для них не важны люди, которые проживают на этих территориях.

ВСУ зимой может поменять свою тактику ведения боев и начать наносить удары на территориях, которые принадлежат России. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Зимой Украина может развернуть скрытую кампанию, призванную показать, что она может нанести удар даже на территории России», — говорится в материале газеты. Авторы материала рассказали, что представителям администрации президента США Джо Байдена важно использовать зимнее затишье на полях боев с целью восстановления оборонительного и наступательного потенциала украинской армии. Военные аналитики поделились с газетой мыслями, что во время зимней паузы обе стороны проведут переподготовку войск к последующему наступлению в феврале. Ранее герой РФ, заслуженный военный штурман РФ Владимир Богодухов заявил, что ВСУ в Херсонской области использует тактику «выжженой земли». Используя такую тактику, руководство Украины показывает, что для них не важны люди, которые проживают на этих территориях.