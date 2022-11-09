Полковник запаса Богодухов раскрыл тактику ВСУ в боях под Херсоном

Полковник запаса Богодухов: ВСУ применяет тактику «выжженной земли» под Херсоном

09 ноября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят захватить Херсон любой ценой Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины применяют в Херсонской области, где для российской армии сложилась самая тяжелая ситуация, тактику «выжженной земли». Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник ВВС в запасе, герой РФ, заслуженный военный штурман РФ Владимир Богодухов. «У группировки ВСУ на херсонском направлении тактика „выжженой земли“. Им люди не нужны. Территории Украины давно уже заложены представителям из-за океана, поэтому люди им не нужны. Даже те, еще являются гражданами Украины, но уже проживают на территориях, вошедших в состав РФ», — сказал Владимир Богодухов. Бывший руководитель зенитных ракетных войск командования специального назначения Военно-воздушных сил России, военный аналитик, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с URA.RU добавил, что перед военными Украины стоит задача захватить Херсон любой ценой. «Херсон — цель, во-первых, политическая, во-вторых, тактическая, в-третьих, чисто украинская, то есть, „чтобы было“. Полномочия даны такие, что это нужно сделать любой ценой, то есть, людей и боеприпасы не считают», — уточнил собеседник агентства. Ранее в беседе с агентством военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что среди наемников в группировке войск Вооруженных сил Украины, сосредоточенных на херсонском направлении, есть высококлассные специалисты, которые работают со сложной техникой и вооружением, что усугубляет положение дел в регионе. По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, к столице региона ВСУ стягивает всю военную технику, которую имеет в своем распоряжении.

Вооруженные силы Украины применяют в Херсонской области, где для российской армии сложилась самая тяжелая ситуация, тактику «выжженной земли». Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник ВВС в запасе, герой РФ, заслуженный военный штурман РФ Владимир Богодухов. «У группировки ВСУ на херсонском направлении тактика „выжженой земли“. Им люди не нужны. Территории Украины давно уже заложены представителям из-за океана, поэтому люди им не нужны. Даже те, еще являются гражданами Украины, но уже проживают на территориях, вошедших в состав РФ», — сказал Владимир Богодухов. Бывший руководитель зенитных ракетных войск командования специального назначения Военно-воздушных сил России, военный аналитик, полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с URA.RU добавил, что перед военными Украины стоит задача захватить Херсон любой ценой. «Херсон — цель, во-первых, политическая, во-вторых, тактическая, в-третьих, чисто украинская, то есть, „чтобы было“. Полномочия даны такие, что это нужно сделать любой ценой, то есть, людей и боеприпасы не считают», — уточнил собеседник агентства. Ранее в беседе с агентством военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что среди наемников в группировке войск Вооруженных сил Украины, сосредоточенных на херсонском направлении, есть высококлассные специалисты, которые работают со сложной техникой и вооружением, что усугубляет положение дел в регионе. По словам генерал-майора в отставке Сергея Липового, к столице региона ВСУ стягивает всю военную технику, которую имеет в своем распоряжении.