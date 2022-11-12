12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

Мэр из ЯНАО окажет помощь семье военнослужащего

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Мужчина отправится в воинскую часть после отпуска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова пообещала помогать семье военнослужащего из Харпа. Встреча состоялась перед отъездом мужчины в воинскую часть, рассказала мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы обменялись телефонами, семью не оставим и поможем во всем, будем вместе столько, сколько потребуется», — написала Трескова. Мужчина навещал родных во время отпуска.

Военному подарили квадрокоптер. «Он потребуется в ходе выполнения боевых задач», — добавила глава.

Ранее участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Мужчина отправился на фронт в июне, сейчас у него краткосрочный отпуск.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова пообещала помогать семье военнослужащего из Харпа. Встреча состоялась перед отъездом мужчины в воинскую часть, рассказала мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы обменялись телефонами, семью не оставим и поможем во всем, будем вместе столько, сколько потребуется», — написала Трескова. Мужчина навещал родных во время отпуска. Военному подарили квадрокоптер. «Он потребуется в ходе выполнения боевых задач», — добавила глава. Ранее участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Мужчина отправился на фронт в июне, сейчас у него краткосрочный отпуск. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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