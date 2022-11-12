Мэр из ЯНАО окажет помощь семье военнослужащего

Глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова пообещала помогать семье военнослужащего из Харпа. Встреча состоялась перед отъездом мужчины в воинскую часть, рассказала мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мы обменялись телефонами, семью не оставим и поможем во всем, будем вместе столько, сколько потребуется», — написала Трескова. Мужчина навещал родных во время отпуска.
Военному подарили квадрокоптер. «Он потребуется в ходе выполнения боевых задач», — добавила глава.
Ранее участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Мужчина отправился на фронт в июне, сейчас у него краткосрочный отпуск.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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