Мэр из ЯНАО окажет помощь семье военнослужащего

13 ноября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Мужчина отправится в воинскую часть после отпуска Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова пообещала помогать семье военнослужащего из Харпа. Встреча состоялась перед отъездом мужчины в воинскую часть, рассказала мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы обменялись телефонами, семью не оставим и поможем во всем, будем вместе столько, сколько потребуется», — написала Трескова. Мужчина навещал родных во время отпуска. Военному подарили квадрокоптер. «Он потребуется в ходе выполнения боевых задач», — добавила глава. Ранее участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Мужчина отправился на фронт в июне, сейчас у него краткосрочный отпуск. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова пообещала помогать семье военнослужащего из Харпа. Встреча состоялась перед отъездом мужчины в воинскую часть, рассказала мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы обменялись телефонами, семью не оставим и поможем во всем, будем вместе столько, сколько потребуется», — написала Трескова. Мужчина навещал родных во время отпуска. Военному подарили квадрокоптер. «Он потребуется в ходе выполнения боевых задач», — добавила глава. Ранее участник спецоперации на Украине на несколько дней вернулся домой в Шурышкарский район (ЯНАО). Мужчина отправился на фронт в июне, сейчас у него краткосрочный отпуск. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.