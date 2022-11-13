Кадыров назвал СВО священной миссией, исход которой решит будущее России

13 ноября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров высказался об исходе конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине является священной миссией, от исхода которой будет зависеть судьба страны. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Специальная военная операция — это священная миссия, исход которой решит наше будущее. Будем ли мы молча наблюдать, как многочисленные народы России оставят все, чем дорожили их предки, в угоду безнравственных западноевропейских ценностей или отстоим в бою свое право на поистине великое наследие наших отцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также заявил, что гордится добровольцами. Он выразил уверенность, что их героические подвиги заложат основу нового мира, в котором не будет национализма и чуждых ценностей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В США считают, что исходом конфликта должна стать не победа на поле боя, а диалог и дипломатия. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт на Украине решится, когда США убедят Киев отказаться от идеи возврата Крыма. По словам замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом.

Спецоперация России на Украине является священной миссией, от исхода которой будет зависеть судьба страны. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Специальная военная операция — это священная миссия, исход которой решит наше будущее. Будем ли мы молча наблюдать, как многочисленные народы России оставят все, чем дорожили их предки, в угоду безнравственных западноевропейских ценностей или отстоим в бою свое право на поистине великое наследие наших отцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также заявил, что гордится добровольцами. Он выразил уверенность, что их героические подвиги заложат основу нового мира, в котором не будет национализма и чуждых ценностей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В США считают, что исходом конфликта должна стать не победа на поле боя, а диалог и дипломатия. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт на Украине решится, когда США убедят Киев отказаться от идеи возврата Крыма. По словам замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом.