Спецоперация России на Украине является священной миссией, от исхода которой будет зависеть судьба страны. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Специальная военная операция — это священная миссия, исход которой решит наше будущее. Будем ли мы молча наблюдать, как многочисленные народы России оставят все, чем дорожили их предки, в угоду безнравственных западноевропейских ценностей или отстоим в бою свое право на поистине великое наследие наших отцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Кадыров также заявил, что гордится добровольцами. Он выразил уверенность, что их героические подвиги заложат основу нового мира, в котором не будет национализма и чуждых ценностей.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В США считают, что исходом конфликта должна стать не победа на поле боя, а диалог и дипломатия. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт на Украине решится, когда США убедят Киев отказаться от идеи возврата Крыма. По словам замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом.
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Спецоперация России на Украине является священной миссией, от исхода которой будет зависеть судьба страны. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Специальная военная операция — это священная миссия, исход которой решит наше будущее. Будем ли мы молча наблюдать, как многочисленные народы России оставят все, чем дорожили их предки, в угоду безнравственных западноевропейских ценностей или отстоим в бою свое право на поистине великое наследие наших отцов», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также заявил, что гордится добровольцами. Он выразил уверенность, что их героические подвиги заложат основу нового мира, в котором не будет национализма и чуждых ценностей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В США считают, что исходом конфликта должна стать не победа на поле боя, а диалог и дипломатия. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт на Украине решится, когда США убедят Киев отказаться от идеи возврата Крыма. По словам замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом.