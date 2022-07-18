Депутат Бундестага призвала распустить НАТО

НАТО является крупнейшей военной машиной в мире, заявила Севим Дагделен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Долгосрочная цель Германии должна заключаться в роспуске НАТО. Такое заявление сделала депутат Бундестага Севим Дагделен в интервью журналу Global Times.

«Запланированное расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции еще раз демонстрирует, что это обширный военный пакт экспансионистского характера. НАТО является не оборонительным союзом, а самой большой военной машиной в мире. Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене его системой коллективной безопасности», — сказала Дагделена.

Ранее Финляндия и Швеция официально подписали протоколы о вступлении в НАТО. По итогам саммита в Мадриде также была принята новая стратегическая концепция Альянса, в которой Россия была обозначена как главная угроза безопасности.