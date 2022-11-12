12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

В ЯНАО требуются волонтеры для изготовления маскировочных сетей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, свд, мобилизованные, полигон еланский, подготовка мобилизованных, снайпера, тренировка снайперов, подготовка снайперов
Изготовленные в Надыме маскировочные сети планируют отправить военнослужащим в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Надыме (ЯНАО) планируется запуск производства маскировочных сетей для фронта. Как сообщил в telegram-канале «Мы вместе» активист Игорь Заборовский, требуется помощь волонтеров.

«Помещение есть, часть материалов для пробы заказаны. Осталось найти волонтеров, желающих тратить свое свободное время на приятное и полезное времяпровождение», — написал Заборовский.

Желающие могут написать активисту в соцсетях. Пробный запуск запланирован в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод.

О спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Важной задачей СВО является защита мирных жителей ДНР и ЛНР от агрессии ВСУ.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Надыме (ЯНАО) планируется запуск производства маскировочных сетей для фронта. Как сообщил в telegram-канале «Мы вместе» активист Игорь Заборовский, требуется помощь волонтеров. «Помещение есть, часть материалов для пробы заказаны. Осталось найти волонтеров, желающих тратить свое свободное время на приятное и полезное времяпровождение», — написал Заборовский. Желающие могут написать активисту в соцсетях. Пробный запуск запланирован в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод. О спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Важной задачей СВО является защита мирных жителей ДНР и ЛНР от агрессии ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...