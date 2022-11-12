В ЯНАО требуются волонтеры для изготовления маскировочных сетей

В Надыме (ЯНАО) планируется запуск производства маскировочных сетей для фронта. Как сообщил в telegram-канале «Мы вместе» активист Игорь Заборовский, требуется помощь волонтеров.
«Помещение есть, часть материалов для пробы заказаны. Осталось найти волонтеров, желающих тратить свое свободное время на приятное и полезное времяпровождение», — написал Заборовский.
Желающие могут написать активисту в соцсетях. Пробный запуск запланирован в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод.
О спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Важной задачей СВО является защита мирных жителей ДНР и ЛНР от агрессии ВСУ.
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