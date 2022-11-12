В ЯНАО требуются волонтеры для изготовления маскировочных сетей

13 ноября 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Изготовленные в Надыме маскировочные сети планируют отправить военнослужащим в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Надыме (ЯНАО) планируется запуск производства маскировочных сетей для фронта. Как сообщил в telegram-канале «Мы вместе» активист Игорь Заборовский, требуется помощь волонтеров. «Помещение есть, часть материалов для пробы заказаны. Осталось найти волонтеров, желающих тратить свое свободное время на приятное и полезное времяпровождение», — написал Заборовский. Желающие могут написать активисту в соцсетях. Пробный запуск запланирован в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод. О спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Важной задачей СВО является защита мирных жителей ДНР и ЛНР от агрессии ВСУ.

В Надыме (ЯНАО) планируется запуск производства маскировочных сетей для фронта. Как сообщил в telegram-канале «Мы вместе» активист Игорь Заборовский, требуется помощь волонтеров. «Помещение есть, часть материалов для пробы заказаны. Осталось найти волонтеров, желающих тратить свое свободное время на приятное и полезное времяпровождение», — написал Заборовский. Желающие могут написать активисту в соцсетях. Пробный запуск запланирован в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что портной из Надыма (ЯНАО) пошил для военнослужащих, участвующих в специальной операции, туристические сидения — пятиточечники. Как сообщил активист Игорь Заборовский, такие сидения помогут солдатам пережить холод. О спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Важной задачей СВО является защита мирных жителей ДНР и ЛНР от агрессии ВСУ.