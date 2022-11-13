Депутат Госдумы РФ вошел в состав созданного батальона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад» и встретился с генсекретарем «Единой России» Андреем Турчаком. Как URA.RU сообщили в пресс-службе депутата, батальон сформирован из депутатов Госдумы и заксобраний регионов, ушедших на фронт добровольцами.

«Решается судьба мира, России и нашего будущего. Хочется сказать о наших близких и тех, кто находится здесь. Они все внимательно следят и переживают. Мы чувствуем эту поддержку, мы частичка большой мощи», — отметил Колесников.

Турчак посетил зону проведения спецоперации и заехал к коллегам, чтобы узнать об успехах и условиях несения службы. Видео опубликовал канал WarGonzo. «На сегодня это полноценное подразделение. Оно закрывает все задачи спецоперации», — отметил на видео Турчак.

Участники встречи отметили, что у всех есть желание продолжать участие в спецоперации. Депутаты подписали один контракт и, при необходимости, подпишут последующие. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Задачами названы денацификация и демилитаризация государства. По итогам проведенных референдумов четыре региона страны, Запорожье, Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ.