Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад» и встретился с генсекретарем «Единой России» Андреем Турчаком. Как URA.RU сообщили в пресс-службе депутата, батальон сформирован из депутатов Госдумы и заксобраний регионов, ушедших на фронт добровольцами.
«Решается судьба мира, России и нашего будущего. Хочется сказать о наших близких и тех, кто находится здесь. Они все внимательно следят и переживают. Мы чувствуем эту поддержку, мы частичка большой мощи», — отметил Колесников.
Турчак посетил зону проведения спецоперации и заехал к коллегам, чтобы узнать об успехах и условиях несения службы. Видео опубликовал канал WarGonzo. «На сегодня это полноценное подразделение. Оно закрывает все задачи спецоперации», — отметил на видео Турчак.
Участники встречи отметили, что у всех есть желание продолжать участие в спецоперации. Депутаты подписали один контракт и, при необходимости, подпишут последующие. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Задачами названы денацификация и демилитаризация государства. По итогам проведенных референдумов четыре региона страны, Запорожье, Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog