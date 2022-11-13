13 ноября 2022
12 ноября 2022

Депутат Госдумы из Челябинской области вошел в батальон БАРС «Каскад». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Депутат Госдумы РФ вошел в состав созданного батальона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад» и встретился с генсекретарем «Единой России» Андреем Турчаком. Как URA.RU сообщили в пресс-службе депутата, батальон сформирован из депутатов Госдумы и заксобраний регионов, ушедших на фронт добровольцами.

«Решается судьба мира, России и нашего будущего. Хочется сказать о наших близких и тех, кто находится здесь. Они все внимательно следят и переживают. Мы чувствуем эту поддержку, мы частичка большой мощи», — отметил Колесников.

Турчак посетил зону проведения спецоперации и заехал к коллегам, чтобы узнать об успехах и условиях несения службы. Видео опубликовал канал WarGonzo. «На сегодня это полноценное подразделение. Оно закрывает все задачи спецоперации», — отметил на видео Турчак.

Участники встречи отметили, что у всех есть желание продолжать участие в спецоперации. Депутаты подписали один контракт и, при необходимости, подпишут последующие. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Задачами названы денацификация и демилитаризация государства. По итогам проведенных референдумов четыре региона страны, Запорожье, Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад» и встретился с генсекретарем «Единой России» Андреем Турчаком. Как URA.RU сообщили в пресс-службе депутата, батальон сформирован из депутатов Госдумы и заксобраний регионов, ушедших на фронт добровольцами. «Решается судьба мира, России и нашего будущего. Хочется сказать о наших близких и тех, кто находится здесь. Они все внимательно следят и переживают. Мы чувствуем эту поддержку, мы частичка большой мощи», — отметил Колесников. Турчак посетил зону проведения спецоперации и заехал к коллегам, чтобы узнать об успехах и условиях несения службы. Видео опубликовал канал WarGonzo. «На сегодня это полноценное подразделение. Оно закрывает все задачи спецоперации», — отметил на видео Турчак. Участники встречи отметили, что у всех есть желание продолжать участие в спецоперации. Депутаты подписали один контракт и, при необходимости, подпишут последующие. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Задачами названы денацификация и демилитаризация государства. По итогам проведенных референдумов четыре региона страны, Запорожье, Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...