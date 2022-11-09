В Госдуме рассказали, кому из пенсионеров положены надбавки

В Госдуме рассказали о семи надбавках к пенсии
Пенсионер может получить надбавку к пенсии, чтобы ее размер совпадал с прожиточным минимум. Также пожилые россияне могут рассчитывать на повышение пенсии, если они являются инвалидами или ветеранами. Об этом рассказали в Государственной Думе в официальном telegram-канале, приведя семь способов надбавки.
- Доплата до прожиточного минимума. Касается неработающих пенсионеров, если их общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.
- Ежемесячная денежная выплата (ветеранам, инвалидам). Включает в себя набор социальных услуг, лекарственное обеспечение.
- Доплата за иждивенца. Она полагается пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных лиц, например несовершеннолетних детей, инвалидов, пожилых людей.
- «Сельская» надбавка. У граждан, которые проработали 30 лет в сельской местности, фиксированная часть пенсии больше обычной на 25%.
- Доплата жителям Крайнего Севера. Граждане, проработавшие не менее 15 лет на севере, могут получать доплату за «Северный» стаж.
- Надбавка пенсионерам старше 80 лет. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.
- Доплата за особые заслуги. Выплачиваются дополнительные материальные обеспечения за достижения и заслуги Героям России и Советского Союза.
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