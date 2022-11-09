В Госдуме рассказали, кому из пенсионеров положены надбавки

Госдума: пенсионеры могут получить «сельскую» надбавку или доплату за «северный» стаж
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В Госдуме рассказали о семи надбавках к пенсии Фото:

Пенсионер может получить надбавку к пенсии, чтобы ее размер совпадал с прожиточным минимум. Также пожилые россияне могут рассчитывать на повышение пенсии, если они являются инвалидами или ветеранами. Об этом рассказали в Государственной Думе в официальном telegram-канале, приведя семь способов надбавки.

  • Доплата до прожиточного минимума. Касается неработающих пенсионеров, если их общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.
  • Ежемесячная денежная выплата (ветеранам, инвалидам). Включает в себя набор социальных услуг, лекарственное обеспечение.
  • Доплата за иждивенца. Она полагается пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных лиц, например несовершеннолетних детей, инвалидов, пожилых людей.
  • «Сельская» надбавка. У граждан, которые проработали 30 лет в сельской местности, фиксированная часть пенсии больше обычной на 25%.
  • Доплата жителям Крайнего Севера. Граждане, проработавшие не менее 15 лет на севере, могут получать доплату за «Северный» стаж.
  • Надбавка пенсионерам старше 80 лет. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.
  • Доплата за особые заслуги. Выплачиваются дополнительные материальные обеспечения за достижения и заслуги Героям России и Советского Союза.

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Пенсионер может получить надбавку к пенсии, чтобы ее размер совпадал с прожиточным минимум. Также пожилые россияне могут рассчитывать на повышение пенсии, если они являются инвалидами или ветеранами. Об этом рассказали в Государственной Думе в официальном telegram-канале, приведя семь способов надбавки. ;
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© Служба новостей «URA.RU»
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