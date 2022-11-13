Пермский экс-депутат ГД перед важным назначением ищет поддержки в СПЧ

Игорь Сапко провел встречи с Татьяной Марголиной и Дмитрием Жебелевым Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко проводит встречи с руководителями общественных организаций накануне официального вступления в должность краевого омбудсмена. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. По его словам, он уже провел переговоры с координатором благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрием Жебелевым и членом Совета по правам человека при президенте РФ Татьяной Марголиной.

«Сапко сейчас активно встречается с лидерами общественных организаций. Заручается поддержкой, собирает проблематику», — говорит источник.

Игорь Сапко подтвердил информацию. С Дмитрием Жебелевым они, по его словам, обсуждали вопрос увеличения финансирования на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья, с орфанными заболеваниями. На встрече с Татьяной Марголиной речь шла о вопросах правозащиты. «Сфера правозащиты, в целом, станет для меня новым направлением. И одним из важнейших», — отметил Сапко.

Кандидатуру Игоря Сапко на пост уполномоченного по правам человека предложил губернатор Дмитрий Махонин. Сапко был депутатом пермской гордумы, главой Перми, депутатом Госдумы. В 2021 году ему не удалось избраться в парламент по спискам «Единой России» — партия набрала недостаточно голосов. Кандидатуру Сапко на пост уполномоченного уже согласовали в Москве. Ожидается, что заксобрание официально назначит его 24 ноября. Занимающий сейчас пост омбудсмена Павел Миков возглавит колледж.