Наполнители для матрасов сделали по экологичной технологии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Компания «Втор-Ком» из Челябинска изготовила для добровольцев батальона «Южноуралец» 250 эко-матрасов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, предметы мебели до конца недели передадут общественникам.

«Очередную партию матрасов подготовили для доставки в Донбасс. Отправка активистам состоится до конца недели. Это не первая поставка: мы уже отправляли матрасы для госпиталя в Донецке», — рассказали URA.RU во «Втор-Коме».

Компания изготавливает наполнители для матрасов. Продукцию создают из продуктов переработки текстильных отходов. Получаемый наполнитель обеспечивает мягкость и упругость изделия, которое не комкается при использовании. Размеры стандартные: 190 на 70 см. Габариты подойдут для обычных кроватей, используемых в армии.

Для того, чтобы получить готовое изделие, пошив чехлов на матрасы заказали у партнеров. Текущая партия предназначена для общественной организации «Братишка» из Магнитогорска. На счету «Втор-Кома» — поставки матрасов для Донбасса через отделение «Единой России» из Челябинска и других общественных организаций области. В пресс-службе изготовителя уточнили, что намерены продолжить изготовление матрасов для гуманитарных целей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Жители региона сформировали два батальона добровольцев: «Южноуралец» и «Южный Урал».