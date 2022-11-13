Цена на алкогольные напитки в Тюмени рискует значительно вырасти

Параллельный импорт пока ситуацию не спасает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за санкций в Тюмени рискует вырасти цена на алкогольные напитки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управляющий одного из баров в Тюмени. По его словам, параллельный импорт только начинает работать и пока существенно не поменял ситуацию на рынке.

«Параллельный импорт пока особо не начался, разве что начало приходить пиво из Китая. Цены на алкоголь точно поднимутся. Навскидку, примерно на 20-25%. Да и у поставщиков еще нет того, что попадает под параллельный импорт. Поэтому ряд продукции пока для нас также недоступен. Раньше любой бренд можно было найти в розничных сетях, но сейчас и там нет основной части хорошего алкоголя», — сообщает собеседник агентства.

Также предприниматель добавляет, что из-за сбоев поставок некоторые заведения испытывают трудности. «На местах, где упор делается на кухню, отсутствие алкоголя сказалось, но не значительно. Но там, где акцент на напитках — уже речь идет о закрытии или смене направления», — рассказал тюменец.

Ранее агентство писало о том, что Тюмень может остаться без популярных ресторанов и баров. Причина — падение спроса среди жителей города. Так в Тюмени уже прекратили свою работу пивной ресторан «Хамовники» и бар Escobar.