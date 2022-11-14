Путин подписал указ о награждении тюменца медалью

14 ноября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Николай Долгушин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Председатель Ишимской ветеранской организации Николай Долгушин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ 2 степени Долгушина Николая Дмитриевича, председателя Ишимской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Тюменская область», — говорится в указе. Тюменец получил медаль за активную общественную деятельность. Ранее URA.RU писало, что аналогичной награды за вклад в развитие популяризацию спорта и физкультуры был удостоен тюменец Николай Ожегин. Он работает тренером-консультантом в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Председатель Ишимской ветеранской организации Николай Долгушин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ 2 степени Долгушина Николая Дмитриевича, председателя Ишимской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Тюменская область», — говорится в указе. Тюменец получил медаль за активную общественную деятельность. Ранее URA.RU писало, что аналогичной награды за вклад в развитие популяризацию спорта и физкультуры был удостоен тюменец Николай Ожегин. Он работает тренером-консультантом в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».