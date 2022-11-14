Путин подписал указ о награждении тюменца медалью

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Совещание у губернатора. Курган, награда, медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени
Николай Долгушин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени Фото:

Председатель Ишимской ветеранской организации Николай Долгушин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ 2 степени Долгушина Николая Дмитриевича, председателя Ишимской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Тюменская область», — говорится в указе. Тюменец получил медаль за активную общественную деятельность.

Ранее URA.RU писало, что аналогичной награды за вклад в развитие популяризацию спорта и физкультуры был удостоен тюменец Николай Ожегин. Он работает тренером-консультантом в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

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Председатель Ишимской ветеранской организации Николай Долгушин награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ 2 степени Долгушина Николая Дмитриевича, председателя Ишимской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Тюменская область», — говорится в указе. Тюменец получил медаль за активную общественную деятельность. Ранее URA.RU писало, что аналогичной награды за вклад в развитие популяризацию спорта и физкультуры был удостоен тюменец Николай Ожегин. Он работает тренером-консультантом в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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