Губернатор Моор назначил ответственного за помощь участникам спецоперации

14 ноября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Николай Савченко будет отвечать за то, чтобы тюменцы, отправившиеся на СВО, ни в чем не нуждались Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам спецоперации. Об этом сообщает информационный центр властей региона. «Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции. Такое решение глава региона Александр Моор принял по рекомендации областного оперативного штаба по обеспечению безопасности», — сообщает инфоцентр правительства. В задачи Савченко входит работа по сбору помощи участникам СВО и обеспечению тюменских бойцов из спецподразделений оборудованием. Он будет координировать действия общественных организаций и областных властей в данном направлении. Николай Савченко руководит тюменским региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Ранее URA.RU писало, что Центр организует мероприятия по подготовке мобилизованных тюменцев к участию в спецоперации.

Руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам спецоперации. Об этом сообщает информационный центр властей региона. «Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции. Такое решение глава региона Александр Моор принял по рекомендации областного оперативного штаба по обеспечению безопасности», — сообщает инфоцентр правительства. В задачи Савченко входит работа по сбору помощи участникам СВО и обеспечению тюменских бойцов из спецподразделений оборудованием. Он будет координировать действия общественных организаций и областных властей в данном направлении. Николай Савченко руководит тюменским региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Ранее URA.RU писало, что Центр организует мероприятия по подготовке мобилизованных тюменцев к участию в спецоперации.