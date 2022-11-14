Депутата Тюменской облдумы от ХМАО обвинили в воровстве работы известного художника

14 ноября 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Стилистика логотипа перекликается со знаменитым изображением революционера Эрнесто Че Гевары Фото: Александр Мамаев © URA.RU Член Союза художников России Игорь Петрыгин-Родионов обвинил депутата Тюменской областной думы от ХМАО Олега Гальченко в неоплате заказанных услуг. Об этом художник рассказал в разговоре с URA.RU. По словам Петрыгина-Родионова, Гальченко сделал заказ на разработку графического логотипа, но после получения работы просто исчез. «Гальченко связался со мной, сделал заказ. Говорил, что является поклонником моего таланта. Обговорили детали, я сделал работу, передал ему файлы. После этого он перестал выходить на связь. Договор мы не заключали, но подтверждающая переписка имеется. Ситуация банальная и типичная для многих депутатов, особенно из КПРФ», — рассказал в разговоре с URA.RU художник Игорь Петрыгин-Родионов. Готовую работу можно увидеть на странице исполнителя, где он также раскрывает детали конфликта. Речь идет о графическом логотипе с изображением Олега Гальченко. Сам депутат отрицает какие-либо договоренности с исполнителем. В беседе с URA.RU член партии КПРФ заявил, что никогда лично не имел дел с Петрыгиным-Родионовым. «Лично мне никакие претензии не предъявлялись. О том, что такая ситуация вообще обсуждается, я сегодня узнаю от журналистов. Посты художника не видел, персонально с ним не знаком, никаких работ у него не воровал. В социальных сетях не сижу, их ведут мои помощники. Работы ни этого, ни другого художника, у нас, насколько знаю, не используются», — пояснил Олег Гальченко. В переписке, предоставленной агентству Петрыгиным-Родионовым, он обсуждает с контактом, имеющим такое же имя и фото профиля как на странице Гальченко, условия сотрудничества. Что до стоимости, то изначально заказчик предлагал оплату в размере 5 000 рублей, затем — 20 000. По словам художника, обращаться в суд либо другие инстанции по возникшему конфликту он не собирается. Его пост в социальной сети направлен на то, чтобы предупредить других о сложившейся ситуации. Логотип, разработанный художником Фото: страница Игоря Петрыгина-Родионова в социальной сети «ВКонтакте»

Член Союза художников России Игорь Петрыгин-Родионов обвинил депутата Тюменской областной думы от ХМАО Олега Гальченко в неоплате заказанных услуг. Об этом художник рассказал в разговоре с URA.RU. По словам Петрыгина-Родионова, Гальченко сделал заказ на разработку графического логотипа, но после получения работы просто исчез. «Гальченко связался со мной, сделал заказ. Говорил, что является поклонником моего таланта. Обговорили детали, я сделал работу, передал ему файлы. После этого он перестал выходить на связь. Договор мы не заключали, но подтверждающая переписка имеется. Ситуация банальная и типичная для многих депутатов, особенно из КПРФ», — рассказал в разговоре с URA.RU художник Игорь Петрыгин-Родионов. Готовую работу можно увидеть на странице исполнителя, где он также раскрывает детали конфликта. Речь идет о графическом логотипе с изображением Олега Гальченко. Сам депутат отрицает какие-либо договоренности с исполнителем. В беседе с URA.RU член партии КПРФ заявил, что никогда лично не имел дел с Петрыгиным-Родионовым. «Лично мне никакие претензии не предъявлялись. О том, что такая ситуация вообще обсуждается, я сегодня узнаю от журналистов. Посты художника не видел, персонально с ним не знаком, никаких работ у него не воровал. В социальных сетях не сижу, их ведут мои помощники. Работы ни этого, ни другого художника, у нас, насколько знаю, не используются», — пояснил Олег Гальченко. В переписке, предоставленной агентству Петрыгиным-Родионовым, он обсуждает с контактом, имеющим такое же имя и фото профиля как на странице Гальченко, условия сотрудничества. Что до стоимости, то изначально заказчик предлагал оплату в размере 5 000 рублей, затем — 20 000. По словам художника, обращаться в суд либо другие инстанции по возникшему конфликту он не собирается. Его пост в социальной сети направлен на то, чтобы предупредить других о сложившейся ситуации.