Статусный свердловский прокурор устроился в музей

Владимир Маленьких работал в органах прокуратуры с больше 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший первый зампрокурора Свердловской области Владимир Маленьких назначен заместителем директора Музея истории Екатеринбурга. Информацию, появившуюся в СМИ, подтвердил источник URA.RU, близкий к руководству учреждения.

«Кроме того, Маленьких с 10 ноября по согласованию с [мэром Екатеринбурга Алексеем] Орловым возглавил „Центр сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева“», — добавил собеседник. Информация отражена также в картотеке сервиса СБИС. «Маленьких очень историю любит и вообще поклонник Татищева», — объяснил источник.

Маленьких работал в статусе первого зампрокурора Свердловской области с 2011-го по 2021 год. Несколько недель весной 2021-го, в период после отставки прокурора Сергея Охлопкова, Маленьких руководил надзорным ведомством. А по окончании смены руководства вышел на пенсию.

В конце октября стало известно, что директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский уехал из страны. Освободившуюся позицию занял его зам Игорь Пушкарев.