США исключили Кадырова из санкционного списка

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзана Кадырова внесли в список изменений и список исключений SDN Фото:
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Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из санкционного списка США. Информация об этом опубликована на американском сайте Министерства финансов.

«В список внесены следующие исключения <…> КАДЫРОВ Рамзан Ахматович», — поясняется на сайте. OFAC публикует черный список лиц Specially Designated Nationals List (SDN). В нем перечислены лица и организации, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом. И Кадырова исключили из этого списка. Однако Рамзан Кадыров внесен также и в «список изменений» данного листа.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Чеченской республики стал мировым рекордсменом по санкциям. Против него было введено 15 санкционных ограничений, что является личным рекордом.

США и страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.

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Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из санкционного списка США. Информация об этом опубликована на американском сайте Министерства финансов. «В список внесены следующие исключения <…> КАДЫРОВ Рамзан Ахматович», — поясняется на сайте. OFAC публикует черный список лиц Specially Designated Nationals List (SDN). В нем перечислены лица и организации, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом. И Кадырова исключили из этого списка. Однако Рамзан Кадыров внесен также и в «список изменений» данного листа. Ранее URA.RU сообщало, что глава Чеченской республики стал мировым рекордсменом по санкциям. Против него было введено 15 санкционных ограничений, что является личным рекордом. США и страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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