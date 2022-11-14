США исключили Кадырова из санкционного списка

Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из санкционного списка США. Информация об этом опубликована на американском сайте Министерства финансов.
«В список внесены следующие исключения <…> КАДЫРОВ Рамзан Ахматович», — поясняется на сайте. OFAC публикует черный список лиц Specially Designated Nationals List (SDN). В нем перечислены лица и организации, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом. И Кадырова исключили из этого списка. Однако Рамзан Кадыров внесен также и в «список изменений» данного листа.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Чеченской республики стал мировым рекордсменом по санкциям. Против него было введено 15 санкционных ограничений, что является личным рекордом.
США и страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.
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Главу Чечни Рамзана Кадырова исключили из санкционного списка США. Информация об этом опубликована на американском сайте Министерства финансов. «В список внесены следующие исключения <…> КАДЫРОВ Рамзан Ахматович», — поясняется на сайте. OFAC публикует черный список лиц Specially Designated Nationals List (SDN). В нем перечислены лица и организации, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом. И Кадырова исключили из этого списка. Однако Рамзан Кадыров внесен также и в «список изменений» данного листа. Ранее URA.RU сообщало, что глава Чеченской республики стал мировым рекордсменом по санкциям. Против него было введено 15 санкционных ограничений, что является личным рекордом. США и страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов.