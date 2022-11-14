Globe and Mail: жители Канады наживаются на украинских беженцах при сдаче жилья в аренду

15 ноября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Канадские арендодатели требуют залог за жилье с беженцев на несколько месяцев вперед Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Канаде арендодатели наживаются на украинских беженцах, требуя с них залог за жилье на несколько месяцев вперед. Об этом сообщает издание Globe and Mail. «Организации по переселению говорят, что украинские новоприбывшие в Онтарио не могут найти квартиры, потому что некоторые арендодатели требуют залога за аренду в размере от шести месяцев до одного года, что запрещено законом», — говорится в статье. В газете отмечается, что пострадавшие беженцы могут написать жалобу в совет арендодателей и арендаторов. Массовые отъезды начались после начала спецоперации РФ на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Например, в Британии украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов из Манстона. Также европейские страны готовятся принять новый поток беженцев после повреждения энергосистем на Украине.

В Канаде арендодатели наживаются на украинских беженцах, требуя с них залог за жилье на несколько месяцев вперед. Об этом сообщает издание Globe and Mail. «Организации по переселению говорят, что украинские новоприбывшие в Онтарио не могут найти квартиры, потому что некоторые арендодатели требуют залога за аренду в размере от шести месяцев до одного года, что запрещено законом», — говорится в статье. В газете отмечается, что пострадавшие беженцы могут написать жалобу в совет арендодателей и арендаторов. Массовые отъезды начались после начала спецоперации РФ на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Например, в Британии украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов из Манстона. Также европейские страны готовятся принять новый поток беженцев после повреждения энергосистем на Украине.