14 ноября 2022

Globe and Mail: жители Канады наживаются на украинских беженцах при сдаче жилья в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушка, украина, мариуполь, беженцы, пожилая женщина, бабушка
Канадские арендодатели требуют залог за жилье с беженцев на несколько месяцев вперед Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

В Канаде арендодатели наживаются на украинских беженцах, требуя с них залог за жилье на несколько месяцев вперед. Об этом сообщает издание Globe and Mail.

«Организации по переселению говорят, что украинские новоприбывшие в Онтарио не могут найти квартиры, потому что некоторые арендодатели требуют залога за аренду в размере от шести месяцев до одного года, что запрещено законом», — говорится в статье. В газете отмечается, что пострадавшие беженцы могут написать жалобу в совет арендодателей и арендаторов.

Массовые отъезды начались после начала спецоперации РФ на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Например, в Британии украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов из Манстона. Также европейские страны готовятся принять новый поток беженцев после повреждения энергосистем на Украине.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Канаде арендодатели наживаются на украинских беженцах, требуя с них залог за жилье на несколько месяцев вперед. Об этом сообщает издание Globe and Mail. «Организации по переселению говорят, что украинские новоприбывшие в Онтарио не могут найти квартиры, потому что некоторые арендодатели требуют залога за аренду в размере от шести месяцев до одного года, что запрещено законом», — говорится в статье. В газете отмечается, что пострадавшие беженцы могут написать жалобу в совет арендодателей и арендаторов. Массовые отъезды начались после начала спецоперации РФ на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. Например, в Британии украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов из Манстона. Также европейские страны готовятся принять новый поток беженцев после повреждения энергосистем на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...