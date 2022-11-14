FP: Франция рискует остаться без электричества этой зимой

15 ноября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

«Обычная» погода этой зимой грозит Франции отключениями света, заявил Ксавье Печачик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители Франции рискуют лишиться электричества этой зимой из-за несостоятельности европейских атомных электростанций. Об этом пишет газета Financial Times. В материале говорится, что сетевой оператор Франции RTE сообщил о стране грозит нехватка электроэнергии в течение нескольких дней этой зимой. Уточняется, что государство борется с «низкой доступностью атомных электростанций». Президент RTE Ксавье Печачик отметил, что отключения электричества французам не грозит только в случае, если «будет жарко» этой зимой. Если температура в зимнее время будет «обычной», то плановых отключений не избежать, добавил он. Ранее агентство Bloomberg назвало пять рисков для Европы, вызванных отказом от поставок российского газа. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли, что счета за электричество в странах Европы вырастут примерно в 12-15 раз. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.

Жители Франции рискуют лишиться электричества этой зимой из-за несостоятельности европейских атомных электростанций. Об этом пишет газета Financial Times. В материале говорится, что сетевой оператор Франции RTE сообщил о стране грозит нехватка электроэнергии в течение нескольких дней этой зимой. Уточняется, что государство борется с «низкой доступностью атомных электростанций». Президент RTE Ксавье Печачик отметил, что отключения электричества французам не грозит только в случае, если «будет жарко» этой зимой. Если температура в зимнее время будет «обычной», то плановых отключений не избежать, добавил он. Ранее агентство Bloomberg назвало пять рисков для Европы, вызванных отказом от поставок российского газа. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли, что счета за электричество в странах Европы вырастут примерно в 12-15 раз. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.