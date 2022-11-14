14 ноября 2022

FP: Франция рискует остаться без электричества этой зимой

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«Обычная» погода этой зимой грозит Франции отключениями света, заявил Ксавье Печачик Фото:
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Газовый кризис в Европе

Жители Франции рискуют лишиться электричества этой зимой из-за несостоятельности европейских атомных электростанций. Об этом пишет газета Financial Times.

В материале говорится, что сетевой оператор Франции RTE сообщил о стране грозит нехватка электроэнергии в течение нескольких дней этой зимой. Уточняется, что государство борется с «низкой доступностью атомных электростанций».

Президент RTE Ксавье Печачик отметил, что отключения электричества французам не грозит только в случае, если «будет жарко» этой зимой. Если температура в зимнее время будет «обычной», то плановых отключений не избежать, добавил он.

Ранее агентство Bloomberg назвало пять рисков для Европы, вызванных отказом от поставок российского газа. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли, что счета за электричество в странах Европы вырастут примерно в 12-15 раз. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.

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Жители Франции рискуют лишиться электричества этой зимой из-за несостоятельности европейских атомных электростанций. Об этом пишет газета Financial Times. В материале говорится, что сетевой оператор Франции RTE сообщил о стране грозит нехватка электроэнергии в течение нескольких дней этой зимой. Уточняется, что государство борется с «низкой доступностью атомных электростанций». Президент RTE Ксавье Печачик отметил, что отключения электричества французам не грозит только в случае, если «будет жарко» этой зимой. Если температура в зимнее время будет «обычной», то плановых отключений не избежать, добавил он. Ранее агентство Bloomberg назвало пять рисков для Европы, вызванных отказом от поставок российского газа. В Торгово-промышленной палате РФ предрекли, что счета за электричество в странах Европы вырастут примерно в 12-15 раз. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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