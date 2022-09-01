01 сентября 2022

«Известия»: счета за электричество в ЕС к концу года вырастут в 15 раз

"Известия": электричество в странах Евросоюза к концу года подорожает в 15 раз
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Виды города. Пермь, лэп, провода, столб, изоляторы, электричество
Стоимость электроэнергии в странах ЕС к концу года вырастет в 12-15 раз Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

К зиме электричество в Европе может подорожать в 12—15 раз относительно уровня января 2022. Такой прогноз «Известиям» дали в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ.

«Стоимость электричества в Европе может вырасти по итогам года в 12—15 раз <…> Прогноз основан на анализе исторических данных. 1 сентября цена уже составила около 400 евро. Учитывая, что с сентября по январь прошлых лет цены на энергию росли в разы на фоне похолодания, в декабре европейцев может ожидать ценник в 1500 евро», — рассказал изданию ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

Отмечается, что в январе средняя цена электроэнергии в ЕС составляла около 90 евро за МВт/ч. А уже в декабре она может достичь 1500 евро.

Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Лондона умолачивают о перспективах грядущего коллапса, писало Bloomberg. Финляндию энергетический кризис заставил жить в условиях «военной экономики».

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К зиме электричество в Европе может подорожать в 12—15 раз относительно уровня января 2022. Такой прогноз «Известиям» дали в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. «Стоимость электричества в Европе может вырасти по итогам года в 12—15 раз <…> Прогноз основан на анализе исторических данных. 1 сентября цена уже составила около 400 евро. Учитывая, что с сентября по январь прошлых лет цены на энергию росли в разы на фоне похолодания, в декабре европейцев может ожидать ценник в 1500 евро», — рассказал изданию ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин. Отмечается, что в январе средняя цена электроэнергии в ЕС составляла около 90 евро за МВт/ч. А уже в декабре она может достичь 1500 евро. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Лондона умолачивают о перспективах грядущего коллапса, писало Bloomberg. Финляндию энергетический кризис заставил жить в условиях «военной экономики».
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