«Известия»: под Купянском уничтожили группу польских наемников. Видео

15 ноября 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

О количестве погибших не уточняется Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В социальных сетях выложили видеоролик, на кадрах которого запечатлена якобы ликвидированная группа польских наемников в районе Купянска, которая, по словам пользователей, «участвовала в спецоперации на стороне украинских вооруженных формирований». Об этом сообщают «Известия». «Наемники передвигались на австралийском бронеавтомобиле Bushmaster PMV. Предположительно, во время движения в машину попал снаряд, в результате чего наемники погибли. О точном количестве погибших не сообщается», — пишет издание. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в боях на запорожском направлении участвуют наемники из более чем 40 стран. В частности, он озвучивал, что по его оценкам именно на запорожском направлении сосредоточено около пяти тысяч польских наемников. Общественник отмечал, что «количество стран, которые принимают участие в боевых действиях, растет». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера и главная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также «спасение жителей Донбасса от агрессии киевского режима».

В социальных сетях выложили видеоролик, на кадрах которого запечатлена якобы ликвидированная группа польских наемников в районе Купянска, которая, по словам пользователей, «участвовала в спецоперации на стороне украинских вооруженных формирований». Об этом сообщают «Известия». «Наемники передвигались на австралийском бронеавтомобиле Bushmaster PMV. Предположительно, во время движения в машину попал снаряд, в результате чего наемники погибли. О точном количестве погибших не сообщается», — пишет издание. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в боях на запорожском направлении участвуют наемники из более чем 40 стран. В частности, он озвучивал, что по его оценкам именно на запорожском направлении сосредоточено около пяти тысяч польских наемников. Общественник отмечал, что «количество стран, которые принимают участие в боевых действиях, растет». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера и главная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также «спасение жителей Донбасса от агрессии киевского режима».