07 ноября 2022

Мобилизованные курганцы просят у волонтеров лекарства от ОРВИ

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Мобилизованным бойцам необходимы лекарства от простуды, мед и чеснок Фото:
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Мобилизация в России

Волонтеры собирают лекарства от ОРВИ, мед и чеснок для мобилизованных курганцев, которые находятся в гарнизоне Елани. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов.

«Наши бойцы попросили купить для них лекарства от ОРВИ. Просят средства от кашля, насморка, температуры, иммуномодуляторы и витамины. Также солдатам нужны мед и чеснок. Следующая отправка планируется на 19 ноября», — сообщили волонтеры. Кроме этого, мобилизованным требуются теплые носки, толстовки, балаклавы и пятиточечники (коврики-сидушки).

Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие биостикеры, а бойцам в зону спецоперации на Украине — пауэрбанки, пояса из собачьей шерсти и квадрокоптер. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы нуждаются в обезболивающих, противовирусных и антисептических медикаментах. Жители Кургана закупают в интернете кровоостанавливающие жгуты для бойцов в Донбассе.

Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ВС РФ в рамках кампании призвали 300 тысяч граждан из запаса. Мобилизованные бойцы из Курганской области были направлены на военную подготовку в гарнизоны Елани и Чебаркуля.

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Волонтеры собирают лекарства от ОРВИ, мед и чеснок для мобилизованных курганцев, которые находятся в гарнизоне Елани. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Наши бойцы попросили купить для них лекарства от ОРВИ. Просят средства от кашля, насморка, температуры, иммуномодуляторы и витамины. Также солдатам нужны мед и чеснок. Следующая отправка планируется на 19 ноября», — сообщили волонтеры. Кроме этого, мобилизованным требуются теплые носки, толстовки, балаклавы и пятиточечники (коврики-сидушки). Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие биостикеры, а бойцам в зону спецоперации на Украине — пауэрбанки, пояса из собачьей шерсти и квадрокоптер. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы нуждаются в обезболивающих, противовирусных и антисептических медикаментах. Жители Кургана закупают в интернете кровоостанавливающие жгуты для бойцов в Донбассе. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ВС РФ в рамках кампании призвали 300 тысяч граждан из запаса. Мобилизованные бойцы из Курганской области были направлены на военную подготовку в гарнизоны Елани и Чебаркуля.
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