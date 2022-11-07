Мобилизованные курганцы просят у волонтеров лекарства от ОРВИ

08 ноября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Мобилизованным бойцам необходимы лекарства от простуды, мед и чеснок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Волонтеры собирают лекарства от ОРВИ, мед и чеснок для мобилизованных курганцев, которые находятся в гарнизоне Елани. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Наши бойцы попросили купить для них лекарства от ОРВИ. Просят средства от кашля, насморка, температуры, иммуномодуляторы и витамины. Также солдатам нужны мед и чеснок. Следующая отправка планируется на 19 ноября», — сообщили волонтеры. Кроме этого, мобилизованным требуются теплые носки, толстовки, балаклавы и пятиточечники (коврики-сидушки). Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие биостикеры, а бойцам в зону спецоперации на Украине — пауэрбанки, пояса из собачьей шерсти и квадрокоптер. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы нуждаются в обезболивающих, противовирусных и антисептических медикаментах. Жители Кургана закупают в интернете кровоостанавливающие жгуты для бойцов в Донбассе. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ВС РФ в рамках кампании призвали 300 тысяч граждан из запаса. Мобилизованные бойцы из Курганской области были направлены на военную подготовку в гарнизоны Елани и Чебаркуля.

Волонтеры собирают лекарства от ОРВИ, мед и чеснок для мобилизованных курганцев, которые находятся в гарнизоне Елани. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Наши бойцы попросили купить для них лекарства от ОРВИ. Просят средства от кашля, насморка, температуры, иммуномодуляторы и витамины. Также солдатам нужны мед и чеснок. Следующая отправка планируется на 19 ноября», — сообщили волонтеры. Кроме этого, мобилизованным требуются теплые носки, толстовки, балаклавы и пятиточечники (коврики-сидушки). Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие биостикеры, а бойцам в зону спецоперации на Украине — пауэрбанки, пояса из собачьей шерсти и квадрокоптер. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы нуждаются в обезболивающих, противовирусных и антисептических медикаментах. Жители Кургана закупают в интернете кровоостанавливающие жгуты для бойцов в Донбассе. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ВС РФ в рамках кампании призвали 300 тысяч граждан из запаса. Мобилизованные бойцы из Курганской области были направлены на военную подготовку в гарнизоны Елани и Чебаркуля.