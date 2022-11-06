Курганские бойцы рассказали, в каких инструментах больше всего нуждаются на фронте. Фото

Курганские волонтеры: военнослужащим в зоне СВО требуются строительные ножи и мультитулы

07 ноября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Курганские волонтеры отправили бойцам из зоны СВО строительные ножи и мультитулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы, участвующие в зоне спецоперации на Украине, нуждаются в строительных ножах и мультитулах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских волонтеров. «Отправили ребятам строительные ножи и лезвия к ним, а также мультитулы. Пусть их не так много, но это немалое количество очень нужного инструмента. У бойцов на фронте они всегда в запросах», — рассказала волонтер из Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганские женщины шьют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти для бойцов из зоны спецоперации. Курганские волонтеры отправили квадрокоптер военнослужащим в ЛНР и закупают жгуты Эсмарха на Wildberries. Кроме этого, на фронт из Кургана отправили десятки пауэрбанков для подзарядки телефонов. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы составили список необходимых лекарств. Больше всего им требуются смазмалгон, полисорб, смекта и аскорутин. О начале спецоперации на Украине было стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация страны. Бойца в зоне СВО требуются строительные ножи Фото: соцсеть «ВКонтакте» Также в зону спецоперации военнослужащим нужны мультитулы Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Бойцы, участвующие в зоне спецоперации на Украине, нуждаются в строительных ножах и мультитулах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских волонтеров. «Отправили ребятам строительные ножи и лезвия к ним, а также мультитулы. Пусть их не так много, но это немалое количество очень нужного инструмента. У бойцов на фронте они всегда в запросах», — рассказала волонтер из Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганские женщины шьют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти для бойцов из зоны спецоперации. Курганские волонтеры отправили квадрокоптер военнослужащим в ЛНР и закупают жгуты Эсмарха на Wildberries. Кроме этого, на фронт из Кургана отправили десятки пауэрбанков для подзарядки телефонов. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы составили список необходимых лекарств. Больше всего им требуются смазмалгон, полисорб, смекта и аскорутин. О начале спецоперации на Украине было стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация страны.