Бойцы, участвующие в зоне спецоперации на Украине, нуждаются в строительных ножах и мультитулах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских волонтеров.
«Отправили ребятам строительные ножи и лезвия к ним, а также мультитулы. Пусть их не так много, но это немалое количество очень нужного инструмента. У бойцов на фронте они всегда в запросах», — рассказала волонтер из Кургана.
О начале спецоперации на Украине было стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация страны.
Бойца в зоне СВО требуются строительные ножи
Фото: соцсеть «ВКонтакте»
Также в зону спецоперации военнослужащим нужны мультитулы
Бойцы, участвующие в зоне спецоперации на Украине, нуждаются в строительных ножах и мультитулах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских волонтеров. «Отправили ребятам строительные ножи и лезвия к ним, а также мультитулы. Пусть их не так много, но это немалое количество очень нужного инструмента. У бойцов на фронте они всегда в запросах», — рассказала волонтер из Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганские женщины шьют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти для бойцов из зоны спецоперации. Курганские волонтеры отправили квадрокоптер военнослужащим в ЛНР и закупают жгуты Эсмарха на Wildberries. Кроме этого, на фронт из Кургана отправили десятки пауэрбанков для подзарядки телефонов. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы составили список необходимых лекарств. Больше всего им требуются смазмалгон, полисорб, смекта и аскорутин. О начале спецоперации на Украине было стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация страны.