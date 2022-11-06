06 ноября 2022

Курганские бойцы рассказали, в каких инструментах больше всего нуждаются на фронте. Фото

Курганские волонтеры: военнослужащим в зоне СВО требуются строительные ножи и мультитулы
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Курганские волонтеры отправили бойцам из зоны СВО строительные ножи и мультитулы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы, участвующие в зоне спецоперации на Украине, нуждаются в строительных ножах и мультитулах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских волонтеров.

«Отправили ребятам строительные ножи и лезвия к ним, а также мультитулы. Пусть их не так много, но это немалое количество очень нужного инструмента. У бойцов на фронте они всегда в запросах», — рассказала волонтер из Кургана.

Ранее URA.RU писало, что курганские женщины шьют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти для бойцов из зоны спецоперации. Курганские волонтеры отправили квадрокоптер военнослужащим в ЛНР и закупают жгуты Эсмарха на Wildberries. Кроме этого, на фронт из Кургана отправили десятки пауэрбанков для подзарядки телефонов. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы составили список необходимых лекарств. Больше всего им требуются смазмалгон, полисорб, смекта и аскорутин.

О начале спецоперации на Украине было стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация страны.

Бойца в зоне СВО требуются строительные ножи
Фото:
Также в зону спецоперации военнослужащим нужны мультитулы
Фото:

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Бойцы, участвующие в зоне спецоперации на Украине, нуждаются в строительных ножах и мультитулах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских волонтеров. «Отправили ребятам строительные ножи и лезвия к ним, а также мультитулы. Пусть их не так много, но это немалое количество очень нужного инструмента. У бойцов на фронте они всегда в запросах», — рассказала волонтер из Кургана. Ранее URA.RU писало, что курганские женщины шьют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти для бойцов из зоны спецоперации. Курганские волонтеры отправили квадрокоптер военнослужащим в ЛНР и закупают жгуты Эсмарха на Wildberries. Кроме этого, на фронт из Кургана отправили десятки пауэрбанков для подзарядки телефонов. Также сообщалось, что мобилизованные бойцы составили список необходимых лекарств. Больше всего им требуются смазмалгон, полисорб, смекта и аскорутин. О начале спецоперации на Украине было стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти, а также демилитаризация и денацификация страны.
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