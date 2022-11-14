14 ноября 2022

Пермский завод выпустил новый вид стали

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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, мотовилихинские заводы, металлургический завод, мотовилиха, цех розлива жидкой стали, промышленность россии
Новый сплав будет применяться в нефтегазовой отрасли и судостроении Фото:

Гражданский дивизион пермской группы предприятий «Мотовилихинские заводы» начал создавать продукцию из новых марок стали. По словам представителей «Мотовилихи», новый сплав обладают высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и экстремально низкими температурам. Разработка была создана в условиях нехватки заграничных поставок и может заменить иностранные аналоги, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В условиях ограничения поставок аналогичных продуктов и технологий из-за рубежа появилась задача обеспечить собственное производство из стали с требуемыми характеристиками. В результате нам удалось совершить прорыв в сталеплавильном сегменте», — передает слова гендиректора ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» Сергея Дядькина сайт кабмина.

Новый сплав будет использоваться в нефтегазовой, транспортной отрасли и судостроении. Также на предприятии разработали хладостойкий вид стали, из которого будут строить ледоколы и другие суда, применяемые в Арктике.

Ранее власти региона заявляли о планах модернизировать «Мотовилихинские заводы». На предприятии собираются обновить инфраструктуру, построить новые корпуса и очистные сооружения.

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Гражданский дивизион пермской группы предприятий «Мотовилихинские заводы» начал создавать продукцию из новых марок стали. По словам представителей «Мотовилихи», новый сплав обладают высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и экстремально низкими температурам. Разработка была создана в условиях нехватки заграничных поставок и может заменить иностранные аналоги, сообщает сайт правительства Пермского края. «В условиях ограничения поставок аналогичных продуктов и технологий из-за рубежа появилась задача обеспечить собственное производство из стали с требуемыми характеристиками. В результате нам удалось совершить прорыв в сталеплавильном сегменте», — передает слова гендиректора ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» Сергея Дядькина сайт кабмина. Новый сплав будет использоваться в нефтегазовой, транспортной отрасли и судостроении. Также на предприятии разработали хладостойкий вид стали, из которого будут строить ледоколы и другие суда, применяемые в Арктике. Ранее власти региона заявляли о планах модернизировать «Мотовилихинские заводы». На предприятии собираются обновить инфраструктуру, построить новые корпуса и очистные сооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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