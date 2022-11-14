Пермский завод выпустил новый вид стали

Новый сплав будет применяться в нефтегазовой отрасли и судостроении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гражданский дивизион пермской группы предприятий «Мотовилихинские заводы» начал создавать продукцию из новых марок стали. По словам представителей «Мотовилихи», новый сплав обладают высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и экстремально низкими температурам. Разработка была создана в условиях нехватки заграничных поставок и может заменить иностранные аналоги, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В условиях ограничения поставок аналогичных продуктов и технологий из-за рубежа появилась задача обеспечить собственное производство из стали с требуемыми характеристиками. В результате нам удалось совершить прорыв в сталеплавильном сегменте», — передает слова гендиректора ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» Сергея Дядькина сайт кабмина.

Новый сплав будет использоваться в нефтегазовой, транспортной отрасли и судостроении. Также на предприятии разработали хладостойкий вид стали, из которого будут строить ледоколы и другие суда, применяемые в Арктике.

Ранее власти региона заявляли о планах модернизировать «Мотовилихинские заводы». На предприятии собираются обновить инфраструктуру, построить новые корпуса и очистные сооружения.