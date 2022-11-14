Настоятель пермского храма записал видео с фронта

Священнослужитель находится на фронте с сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Настоятель Белогорского монастыря (Пермский край) отец Дорофей, уехавший на фронт, рассказал, что здоров и прекрасно себя чувствует. Видеообращение священнослужитель размести в соцсети «ВКонтакте» пояснив, что находится в «чистом поле» вместе с военнослужащими в составе 6-й дивизии.

«Выполняем свои обязанности (военнослужащие — свои, священнослужители — свои) в составе 6-й дивизии. В очередной раз поменяли место дислокации — чистое поле, небольшой лес. Перемещаемся только по территории маленьких лесных участков. Сегодня отслужил обедницу, у нас причастилось небольшое количество людей. Служим молебны, общаемся», — отметил отец Дорофей.

В сентябре пермский священнослужитель отправился в зону проведения специальной военной операции. Отец Дорофей также призвал тех, кто попал под частичную мобилизацию, или желает пойти на фронт добровольцем, пройти в Перми курсы начальной военной подготовки.

Специальная операция, о которой заявил президент России Владимир Путин, проводится на Украине с 24 февраля. Глава государства заявил, что главная цель СВО — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.