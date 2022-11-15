Yeni Safak: cирийку, совершившую теракт в Стамбуле, готовили инструкторы из США

15 ноября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Американские инструкторы отдали приказ о совершении теракта в Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совершившая теракт в Стамбуле (Турция) гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами. Об этом сообщает газета Yeni Safak. «Ахлам аль-Башир, оставившая на скамейке сумку с взрывным устройством, в результате детонации которого погибли 6 человек, а свыше 80 получили ранения, была направлена из сирийского города Кобани. Приказ совершить теракт она получила от одного из главарей сирийского ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК)», — пишет газета. Ранее Турция обвиняла США в поддержании террористических организаций, а арестованная как раз является ее представителем. В МВД Турции добавили, что в ходе допроса Ахлам аль-Башир призналась в совершении теракта. А также отметили, что во время его расследования специалистами были изучены сотни часов записей с камер видеонаблюдения. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое граждан России. По подозрению в причастности к взрыву полиция задержала 21 человека, передает RT. В турецком МВД ранее заявили о задержании подозреваемого в организации теракта, а также о причастности к нему «курдских группировок, признанных Анкарой террористическими». Турция также отвергла соболезнования США после теракта, из-за их поставок оружия сирийским боевикам. В самой же Рабочей партии Курдистана отрицают причастность к теракту, сообщает «Национальная служба новостей».

Совершившая теракт в Стамбуле (Турция) гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами. Об этом сообщает газета Yeni Safak. «Ахлам аль-Башир, оставившая на скамейке сумку с взрывным устройством, в результате детонации которого погибли 6 человек, а свыше 80 получили ранения, была направлена из сирийского города Кобани. Приказ совершить теракт она получила от одного из главарей сирийского ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК)», — пишет газета. Ранее Турция обвиняла США в поддержании террористических организаций, а арестованная как раз является ее представителем. В МВД Турции добавили, что в ходе допроса Ахлам аль-Башир призналась в совершении теракта. А также отметили, что во время его расследования специалистами были изучены сотни часов записей с камер видеонаблюдения. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое граждан России. По подозрению в причастности к взрыву полиция задержала 21 человека, передает RT. В турецком МВД ранее заявили о задержании подозреваемого в организации теракта, а также о причастности к нему «курдских группировок, признанных Анкарой террористическими». Турция также отвергла соболезнования США после теракта, из-за их поставок оружия сирийским боевикам. В самой же Рабочей партии Курдистана отрицают причастность к теракту, сообщает «Национальная служба новостей».