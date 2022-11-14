В МВД Турции намекнули на причастность США к теракту в Стамбуле

Турция не приняла соболезнования США после теракта в Стамбуле. Турция подозревает во взрыве Сирию, а США поставляли ей вооружение. Об этом сообщает Arab News.
«Мы не принимаем послание посольства США с соболезнованиями. Мы отвергаем это», — передает газета заявление министра внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Arab News уточнила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто обвиняет Вашингтон в поставках оружия сирийским боевикам, «которых Анкара считает террористами».
Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября. Минюст Турции признал произошедшее терактом. По подозрению в причастности к взрыву полиция задержала 21 человека, передает RT. Турецкие власти заявили, что к теракту в Стамбуле причастны курдские организации из Сирии, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин выразил Эрдогану свои соболезнования.
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