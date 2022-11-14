В результате взрыва в Турции пострадали трое граждан России

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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
Российское консульство в Стамбуле продолжит отслеживать ситуацию Фото:

В результате взрыва в Стамбуле (Турция) пострадали трое россиян. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в российском консульстве в Стамбуле.

«В результате взрыва, произошедшего 13 ноября на ул. Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан», — сообщило консульство в своем telegram-канале. В нем добавили, что сейчас их жизни находятся в безопасности, и что «консульство продолжает отслеживать ситуацию».

13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. Подозреваемый в его организации задержан, а минюст Турции признал взрыв его терактом. По словам главы МВД республики, следствие располагает уликами, указывающими на то, что следы атаки ведут в Сирию, передает RT. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции свои соболезнования.

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В результате взрыва в Стамбуле (Турция) пострадали трое россиян. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в российском консульстве в Стамбуле. «В результате взрыва, произошедшего 13 ноября на ул. Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан», — сообщило консульство в своем telegram-канале. В нем добавили, что сейчас их жизни находятся в безопасности, и что «консульство продолжает отслеживать ситуацию». 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. Подозреваемый в его организации задержан, а минюст Турции признал взрыв его терактом. По словам главы МВД республики, следствие располагает уликами, указывающими на то, что следы атаки ведут в Сирию, передает RT. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции свои соболезнования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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