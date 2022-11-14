В результате взрыва в Турции пострадали трое граждан России

14 ноября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Российское консульство в Стамбуле продолжит отслеживать ситуацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В результате взрыва в Стамбуле (Турция) пострадали трое россиян. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в российском консульстве в Стамбуле. «В результате взрыва, произошедшего 13 ноября на ул. Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан», — сообщило консульство в своем telegram-канале. В нем добавили, что сейчас их жизни находятся в безопасности, и что «консульство продолжает отслеживать ситуацию». 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. Подозреваемый в его организации задержан, а минюст Турции признал взрыв его терактом. По словам главы МВД республики, следствие располагает уликами, указывающими на то, что следы атаки ведут в Сирию, передает RT. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции свои соболезнования.

В результате взрыва в Стамбуле (Турция) пострадали трое россиян. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в российском консульстве в Стамбуле. «В результате взрыва, произошедшего 13 ноября на ул. Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан», — сообщило консульство в своем telegram-канале. В нем добавили, что сейчас их жизни находятся в безопасности, и что «консульство продолжает отслеживать ситуацию». 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. Подозреваемый в его организации задержан, а минюст Турции признал взрыв его терактом. По словам главы МВД республики, следствие располагает уликами, указывающими на то, что следы атаки ведут в Сирию, передает RT. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции свои соболезнования.