В Тюмени началась борьба за руководящий пост в Арбитражном суде

15 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Кресло заместителя нового председателя Арбитражного суда пока свободно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три человека претендуют на позицию заместителя нового председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Жирных. Информация представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «21 ноября на заседании Высшей квалификационной коллегии судей будут рассмотрены заявления о рекомендации кандидатов на должность заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области», — говорится на сайте ВККС. На кресло претендуют трое человек. Среди кандидатов действующие судьи Арбитражного суда региона Максим Голощапов и Вячеслав Поляков. Также на позицию претендует судья Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Василий Тихомиров. Ранее URA.RU писало, что указом президента РФ Владимира Путина председателем тюменского Арбитража был назначен Олег Жирных. Он пришел на смену Олегу Финько, которому отказали в согласовании его кандидатуры на выдвижение на новый срок.

Три человека претендуют на позицию заместителя нового председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Жирных. Информация представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «21 ноября на заседании Высшей квалификационной коллегии судей будут рассмотрены заявления о рекомендации кандидатов на должность заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области», — говорится на сайте ВККС. На кресло претендуют трое человек. Среди кандидатов действующие судьи Арбитражного суда региона Максим Голощапов и Вячеслав Поляков. Также на позицию претендует судья Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Василий Тихомиров. Ранее URA.RU писало, что указом президента РФ Владимира Путина председателем тюменского Арбитража был назначен Олег Жирных. Он пришел на смену Олегу Финько, которому отказали в согласовании его кандидатуры на выдвижение на новый срок.