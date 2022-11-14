14 ноября 2022

В курганском городе асфальт укладывают в снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Асфальт укладывали в снежную погоду (архивное фото) Фото:

Жители Шадринска (Курганская область) заметили на одной из улиц дорожных рабочих, которые укладывали асфальт, несмотря на идущий снег. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал местный житель.

«Специальный зимний асфальт наверно кладут», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано у водителей Шадринск». К посту он прикрепил фотографии, на которых видно, что недалеко от слоя нового асфальта лежит снег.

В комментариях под постом часть горожан, как и автор поста, удивились укладке асфальта в зимнее время. Другие пользователи отметили, что, судя по фотографиям, технология укладки соблюдалась, поэтому переживать не стоит. «По информации rомитета по строительству и архитектуре, укладка асфальтобетонной смеси при добавлении специальных присадок допустима при температуре окружающего воздуха до -10 градусов», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Шадринска.

В декабре 2021 года жители Кургана заметили, что асфальт в центре Кургана укладывали в снег. Ранее с подобным столкнулись жители Притобольного района Курганской области. Власти района отвечали, что подрядчик дал гарантийные обязательства по качеству выполняемых работ.

По словам некоторых горожан, пар на фото свидетельствует о том, что работы выполняют по технологии
Фото:

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Жители Шадринска (Курганская область) заметили на одной из улиц дорожных рабочих, которые укладывали асфальт, несмотря на идущий снег. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал местный житель. «Специальный зимний асфальт наверно кладут», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано у водителей Шадринск». К посту он прикрепил фотографии, на которых видно, что недалеко от слоя нового асфальта лежит снег. В комментариях под постом часть горожан, как и автор поста, удивились укладке асфальта в зимнее время. Другие пользователи отметили, что, судя по фотографиям, технология укладки соблюдалась, поэтому переживать не стоит. «По информации rомитета по строительству и архитектуре, укладка асфальтобетонной смеси при добавлении специальных присадок допустима при температуре окружающего воздуха до -10 градусов», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Шадринска. В декабре 2021 года жители Кургана заметили, что асфальт в центре Кургана укладывали в снег. Ранее с подобным столкнулись жители Притобольного района Курганской области. Власти района отвечали, что подрядчик дал гарантийные обязательства по качеству выполняемых работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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