На Украине оценили масштаб ракетных ударов

Министр энергетики Украины: удары по стране от 15 ноября являются самыми масштабными с начала СВО

15 ноября 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Ракетные удары прошли по всей системе энергетики страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракетный удар по энергосистеме страны от 15 ноября является самым масштабным с начала конфликта. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Это самый масштабный обстрел энергосистемы с начала конфликта. Удары происходят по всей энергетике Украины: и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии», — написал он в соцсетях. Также он призвал жителей Украины сохранять спокойствие. В стране вводятся аварийные отключения электроэнергии. Ранее глава Киева Владимир Кличко заявили о взрывах в городе. После власти Украины пожаловались на ракетные удары по всей стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целями является защита мирного населения Донбасса и демилитаризация страны. Новость по теме Что известно об ударах по Украине 15 ноября

Ракетный удар по энергосистеме страны от 15 ноября является самым масштабным с начала конфликта. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Это самый масштабный обстрел энергосистемы с начала конфликта. Удары происходят по всей энергетике Украины: и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии», — написал он в соцсетях. Также он призвал жителей Украины сохранять спокойствие. В стране вводятся аварийные отключения электроэнергии. Ранее глава Киева Владимир Кличко заявили о взрывах в городе. После власти Украины пожаловались на ракетные удары по всей стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целями является защита мирного населения Донбасса и демилитаризация страны.