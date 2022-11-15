На Украине оценили масштаб ракетных ударов

Ракетные удары прошли по всей системе энергетики страны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракетный удар по энергосистеме страны от 15 ноября является самым масштабным с начала конфликта. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Это самый масштабный обстрел энергосистемы с начала конфликта. Удары происходят по всей энергетике Украины: и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии», — написал он в соцсетях. Также он призвал жителей Украины сохранять спокойствие. В стране вводятся аварийные отключения электроэнергии.
Ранее глава Киева Владимир Кличко заявили о взрывах в городе. После власти Украины пожаловались на ракетные удары по всей стране.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целями является защита мирного населения Донбасса и демилитаризация страны.
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