На Украине оценили масштаб ракетных ударов

Министр энергетики Украины: удары по стране от 15 ноября являются самыми масштабными с начала СВО
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Ракетные удары прошли по всей системе энергетики страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ракетный удар по энергосистеме страны от 15 ноября является самым масштабным с начала конфликта. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Это самый масштабный обстрел энергосистемы с начала конфликта. Удары происходят по всей энергетике Украины: и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии», — написал он в соцсетях. Также он призвал жителей Украины сохранять спокойствие. В стране вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Ранее глава Киева Владимир Кличко заявили о взрывах в городе. После власти Украины пожаловались на ракетные удары по всей стране.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целями является защита мирного населения Донбасса и демилитаризация страны.

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Ракетный удар по энергосистеме страны от 15 ноября является самым масштабным с начала конфликта. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Это самый масштабный обстрел энергосистемы с начала конфликта. Удары происходят по всей энергетике Украины: и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии», — написал он в соцсетях. Также он призвал жителей Украины сохранять спокойствие. В стране вводятся аварийные отключения электроэнергии. Ранее глава Киева Владимир Кличко заявили о взрывах в городе. После власти Украины пожаловались на ракетные удары по всей стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее целями является защита мирного населения Донбасса и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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