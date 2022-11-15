Бастрыкин просит разрешения на возбуждение дела в отношении челябинского судьи

Судья в отставке находится в федеральном розыске с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) разрешить возбуждение уголовного дела в отношении отставного челябинского судьи Сергея Югова, который уже обвиняется в педофилии. Теперь ему хотят вменить причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Назначить на 23 ноября рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Коркинского городского суда Челябинской области Югова Сергея Витальевича. Уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), — говорится на сайте ВККС.

Сергей Югов находится в федеральном розыске по делу о педофилии с 2019 года. В 2017 году он сложил с себя полномочия судьи и покинул Коркино. Однако по закону РФ привлечь к уголовной ответственности судью, даже если он в отставке, можно только с разрешения ВККС.

В педофилии Сергея Югова обвинил его сводный брат. Он рассказал, что с 2013 года Югов якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы. Позже он стал домогаться младшей дочери родственника. Отец детей обратился в правоохранительные органы. По требованию главы СКР Александра Бастрыкина на Югова завели дела по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и о вовлечении их в антиобщественные действия.