Известная судья из Челябинска пожаловалась на отказ в рекомендации на переназначение

Рамзия Лутфуллоева является действующим главой суда Центрального района Челябинска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева подала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) после того, как ей отказали в рекомендации о переназначение на пост. На пост главы суда вместо Лутфуллоевой был рекомендован судья Денис Лекарь

«Рассмотрение жалобы Лутфуллоевой Рамзии Рифовны назначить на 23 ноября. Жалоба на заключение квалификационной коллегии судей Челябинской области от 26 августа 2022 года в части нерекомендации ее на должность председателя Центрального районного суда Челябинска», — сообщается на сайте ВККС.

Рамзия Лутфуллоева занимает пост председателя Центрального районного суда Челябинска с декабря 2016 года, ее полномочия истекают в декабре этого года. В августе она не получила рекомендации о переназначении на пост. Вместо нее был предложен Денис Лекарь, который работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. После выхода на пенсию он сдал экзамен на судью и получил должность в Сосновском районном суде Челябинской области, затем перевелся в Челябинский областной суд в судебную коллегию по уголовным делам.

Ранее ВККС отказала Лутфуллоевой в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Причина — она не представила характеристику с работы за последние пять лет, поскольку якобы в ней содержатся искаженные сведения о ее деятельности, а также не сообщила, что ее супруг привлекался к ответственности за ДТП, в котором пострадал человек.