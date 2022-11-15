15 ноября 2022

CNN: Песков не располагает информацией о взрыве ракет в Польше

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь Кремля заявил, что не располагает информацией о взрыве в Польше Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

В Кремле не располагают информацией о падении ракет в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, у меня нет никакой информации по этому поводу», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста. Информацию об этом опубликовал телеканал CNN.

Во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате взрыва погибли два человека. Позднее ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Несмотря на заявление Польши о том, что ракеты были якобы российскими, в Пентагоне не смогли подтвердить данную информацию. Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предположил, что это были ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300.

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В Кремле не располагают информацией о падении ракет в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К сожалению, у меня нет никакой информации по этому поводу», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста. Информацию об этом опубликовал телеканал CNN. Во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате взрыва погибли два человека. Позднее ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Несмотря на заявление Польши о том, что ракеты были якобы российскими, в Пентагоне не смогли подтвердить данную информацию. Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предположил, что это были ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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