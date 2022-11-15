15 ноября 2022

Президент Польши оценил риски повторного прилета ракет

Президент Польши: попадание ракет на территорию республики было «единичным случаем»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Дуда считает, что падение ракет на территорию страны не повторится Фото:
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Ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию Польши может повториться. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.

«На данный момент ничего не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны происходить далее. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые», — приводит слова польского лидера РИА Новости.

Польские информационные агентства сообщили 15 ноября о двух упавших ракетах на территории Польши в Люблинском воеводстве, где погибло два человека. Министерство обороны РФ заявило, что фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения. Сообщалось, что в результате инцидента НАТО собирает заседание Североатлантического совета.

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Ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию Польши может повториться. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда. «На данный момент ничего не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны происходить далее. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые», — приводит слова польского лидера РИА Новости. Польские информационные агентства сообщили 15 ноября о двух упавших ракетах на территории Польши в Люблинском воеводстве, где погибло два человека. Министерство обороны РФ заявило, что фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения. Сообщалось, что в результате инцидента НАТО собирает заседание Североатлантического совета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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