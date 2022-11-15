Президент Польши оценил риски повторного прилета ракет

Президент Польши: попадание ракет на территорию республики было «единичным случаем»

16 ноября 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Дуда считает, что падение ракет на территорию страны не повторится Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию Польши может повториться. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда. «На данный момент ничего не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны происходить далее. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые», — приводит слова польского лидера РИА Новости. Польские информационные агентства сообщили 15 ноября о двух упавших ракетах на территории Польши в Люблинском воеводстве, где погибло два человека. Министерство обороны РФ заявило, что фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения. Сообщалось, что в результате инцидента НАТО собирает заседание Североатлантического совета.

Ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию Польши может повториться. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда. «На данный момент ничего не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны происходить далее. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые», — приводит слова польского лидера РИА Новости. Польские информационные агентства сообщили 15 ноября о двух упавших ракетах на территории Польши в Люблинском воеводстве, где погибло два человека. Министерство обороны РФ заявило, что фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения. Сообщалось, что в результате инцидента НАТО собирает заседание Североатлантического совета.